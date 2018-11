Rivalidad en el Congreso

JUEGO DE VENCIDAS. El Congreso del Estado fue paralizado en dos momentos por la disputa de un punto de acuerdo en contra de la cuota ejidal, que no es otra cosa que la contribución obligada que se hace a cargo de productores agrícolas y se entrega a las asociaciones de productores, mayoritariamente a la CNC, que es un organismo corporativo afiliado al PRI.

Se violentaron las formas del grupo parlamentario del PRI que, acompañado por productores, irrumpió violentamente en el pleno del Congreso —el martes y el jueves— para evitar ese punto de acuerdo. En respuesta, las y los legisladores de Morena, PT y PES sesionaron inusualmente por la tarde, sin convocar con los tiempos debidos.

Ambos grupos parlamentarios, como se dice en Derecho, violentaron el debido proceso e incurrieron en métodos irregulares que no son los que deben prevalecer en un Congreso. Atrincherados y cada quien en su postura, unos para evitar que se votara y otros para sacarlo adelante, como si fuera un juego de vencidas, colocaron al Congreso en un polaridad, y se metieron a un debate como si de ello dependiera la vida y suerte de los productores de Sinaloa. ¿O no?

Es importante lo de la cuota ejidal, y es verdad que nunca se ha manejado de manera transparente; también es real que hay líderes que se han enriquecido con ellas y que en el campo el PRI impuso la afiliación y contribución obligada, sin embargo, es más trascendente definir la política para el rescate del sector agropecuario, los esquemas de comercialización, los apoyos a la producción, entre otros. Aparte, el punto de acuerdo no va a cambiar nada si no son los productores de manera directa quienes se oponen y se organizan para frenar esos cobros indebidos.

Además, es preocupante que en el Congreso sea más la agenda política lo que los confronte, la rivalidad grupal, que hagan juego de vencidas, entre Morena y el PRI, por temas que importan, pero no son urgentes, mientras dejan de abordar asuntos prioritarios, como la glosa del informe del gobernador e iniciativas que están en la ‘congeladora’. No han citado a ningún funcionario, nadie ha ido a rendir cuentas en Educación, Desarrollo Social, Finanzas, Salud, menos la Fiscalía, pese a que la violencia crece y las agresiones a mujeres se multiplican. ¿O no?

DISPUTA EN MORENA. La diputada Merary Villegas levantó la mano para alistarse en el relevo de la dirigencia de Morena; en realidad se necesita abrir el debate y generar al interior de este novel partido la consolidación de estructuras y debates colegiados. Y es real que si no se apuntan militantes para dirigir Morena, los “impresentables” y oportunistas les ganarán el mandado. ¿O no?

BEBÉS FALLECIDOS EN EL IMSS. Sin precedentes es la resolución tomada por la CNDH, que dio la razón a las acusaciones hechas por las mamás y papás de bebés fallecidos en el IMSS en Culiacán en 2015, acusando negligencia médica y omisión de responsabilidades en la sanidad de las áreas neonatales. 14 quejas fueron resueltas favorablemente y el IMSS está obligado a capacitar, certificar y sensibilizar al personal que atienda en las áreas de gineco-obstétrica y mejorar las instalaciones, así como dar atención sicológica y médica a las mamás e indemnizar a las familias. La lucha ha sido ardua, el camino sinuoso, pero ha valido la pena el esfuerzo y valentía de este grupo que denunció abusos y omisiones en el IMSS, ocasionando la muerte de sus bebés. Enhorabuena.