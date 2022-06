Rivera Villela cayó en el engaño

De una forma u otra, la postura de la regidora Marysol Morales, presidenta de la Comisión de Hacienda del cabildo, acotó el escándalo de la nueva pensión vehicular que solicitó el particular Humberto Gastélum López, apoyado por el regidor pasista Carlos Roberto Valle Saracho, con lo que algunos señalaron que se está haciendo negocio al amparo de poder. Y es que Morales aseguró que el caso no se va a resolver pronto. Muchos le dieron la lectura de que la van a mandar al congelador. Lo pueden hacer, pero en realidad no por mucho tiempo. El solicitante puede interponer recursos legales para que le resuelvan el expediente y más si tiene a su lado al regidor y abogado Valle Saracho. Por eso, otros señalan que vale más que se dictamine el caso y que sea en forma negativa porque no se necesita y porque si se aprueba las repercusiones políticas para la administración van a ser de pronósticos reservados.

Horas después del atentado a balazos en San Pedro, Navolato, contra el secretario técnico del PRD en Sinaloa, Ángel Guadalupe Durán, los perredistas de Ahome exigieron que el hecho se esclarezca y se dé con el o los responsables. Dicen que la primera que lo hizo fue la líder del partido en este municipio, María de los Ángeles Valenzuela, quien ya ha enfrentado a provocadores en la plaza pública.

Ya nada tiene que hacer Manuel Rivera Villela para evitar que José Domingo Castro sea electo y tome protesta mañana como nuevo presidente del Módulo de Riego Sevelbampo en una elección que ya está más que cantada. Rivera Villela dice que se va a ir a los tribunales para quejarse de que no le recibieron el registro. Nadie le quita ese derecho, pero muchos lo chotearon cuando aceptó tras reunirse con el presidente del módulo, Sergio Montiel, ir a buscar a los de la pequeña propiedad para registrarse juntos. José Domingo hizo la faramalla que tampoco los traía y que también iba a buscarlos. Se habla que esa jugada ya estaba armada para engañar a Rivera Villela y lo lograron. Por eso algunos señalan que ya para este ni llorar es bueno. Se lo comieron vivo.

Ya quedan pocos módulos de riego en Ahome con elección de los nuevos líderes. Uno de ellos es el Módulo de Riego número 2 del Valle del Carrizo, en el que se habla de que lo van a disputar Neftaly Machado y Alberto Escalante para la presidencia. Es para fines de este mes. A ver si alguno de los dos llega al registro porque muchos que andaban muy “bravos”, de una forma u otra los dejaron por fuera.

Algunos funcionarios de El Fuerte andan “paniqueados” porque el alcalde Gildardo Leyva trae la mano muy caliente. Ya corrió a varios de su gabinete y este fin de semana anunció que puede haber más tras dar de baja a Jairo Soto como gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte. Leyva dijo que le dio las gracias a Jairo Soto porque no dio los resultados esperados en la cobranza del servicio. Entonces para qué habían dicho que Jairo había renunciado por su propia voluntad y por motivos personales. Solos se tropiezan.