Roban obras de arte mexicano

HISTORIA EN EL DEBATE

7 de febrero de 1971

Hospital civil y cinco centros de salud. Grandes posibilidades de que en el presente año se construya un moderno hospital civil en Los Mochis, para beneficio de todo el norte de Sinaloa, fueron señaladas en fuentes oficiales. Incluso, se informó que el gobernador, licenciado Valdés Montoya, tiene en su agenda de trabajo un inminente viaje a México para hacer gestiones ante la Secretaría de Salubridad para que se ponga en marcha el proyecto. Además del hospital civil, se solicitarán un nosocomio más para Mazatlán y 17 centros de salud para todo el estado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Elegirán nuevo líder cañero. La Asociación de Productores de Caña del Ingenio Los Mochis, está convocando a su socios a una asamblea general para designar al sucesor de Timoteo Félix, presidente de la organización recientemente fallecido. Como presidente suplente está el señor Pedro Rodríguez, vocal de la directiva. Por voluntad mayoritaria se nombrará al dirigente que ocupará la presidencia hasta el final del periodo, en marzo de 1972. Se espera una asistencia sin precedentes a la reunión.

Israel considerará propuesta de Egipto. Tel Aviv. El gobierno examinará la propuesta del presidente egipcio Anwar Sadat de considerar la apertura del canal de Suez a cambio de la retirada parcial de las tropas israelíes. La primera ministra Golda Meir rechazó prácticamente el ofrecimiento egipcio. La jefa de gobierno señaló que lo que Israel quiere es que Egipto se muestre dispuesto a firmar un convenio de paz y que el discurso de Sadat, si bien anunció la prórroga de la tregua, no aludió a lo primero.

Felicitaciones al señor Coronel. Recibió felicitaciones en su aniversario de vida el señor José Gilberto Coronel, quien fue agasajado por un grupo de amigos en la residencia del señor Enrique Valdez. Asistieron los señores Enrique Peña, Raúl Arce, licenciado Jorge Raygoza, Héctor Stone, José Casillas, así como todo el personal que labora en el Banco del Noroeste de México, de la cual es gerente el señor Coronel. El señor Valdez fue gran anfitrión, atendiendo a los presentes de la mejor forma.

Leer más: Caminata en suelo lunar

7 de febrero de 1996

Profeco no puede controlar los precios. La Profeco está imposibilitada para meter en cintura u obligar a los comerciantes a cumplir con lo estipulado en la Alianza para la Recuperación Económica, con relación a la reducción de precios en los básicos. A pesar de que aparentemente ya entró en vigor el descuento en los precios de productos de la canasta básica, esta dependencia no tienen una lista oficial de cuáles y cuánto será la reducción en el costo de cada uno de ellos. No cuentan con ninguna regulación por escrito en cuanto a esas disposiciones.

En venta “El Partenón”. Zihuatanejo. El gobierno de Guerrero subastará el inmueble conocido como “El Partenón”, que perteneció al exdirector de la Policía del Distrito Federal, Arturo Durazo Moreno. La decisión de subastar la construcción, para la cual se fijará como precio base la cantidad de 10 millones de pesos, se tomó luego de que el gobierno estatal y un grupo de inversionistas no pudieron llegar a un acuerdo de compra venta. El Ayuntamiento realizó algunos trabajos de conservación.

Leer más: Luchas callejeras en Irlanda del Norte

Roban obras de arte mexicano. Nueva York. Obras de arte del empresario mexicano Avelino González Espinosa, valuadas en decenas de millones de dólares, fueron robadas del aeropuerto Kennedy, informó el FBI. Las obras, un óleo y un dibujo de Picasso y una pintura de Camille Pisarro, fueron hurtadas de una bodega de guarda equipaje, trasladadas bajo orden de la aerolínea Aeroméxico, sin las medidas de seguridad pertinentes para el valor de lo custodiado.

Especialistas del mercado de arte latinoamericano, estimaron el valor de las obras en unos 70 millones de dólares. Las obras perdidas son "Retrato de mujer dedicado a Jacqueline" y "Mujer sentada con un cráneo en la mano izquierda" de Picasso y la obra de Pisarro, "Calle de París". González planeaba mostrar las obras a expertos de casas de subasta para su posible licitación. El FBI ya inició las investigaciones.