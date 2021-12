2021 mi año de mayor aprendizaje

audima

A lo largo de los años me he caracterizado por ser un hombre “echado pa delante” que me indignan las injusticias, los abusos y las decisiones perversas y/o pervertidas. He defendido causas muy nobles en materia de salud y educación, tal como he dejado muchas muestras en mis redes sociales de Roberto el Güero Cruz como lo son mi acompañamiento, apoyo y solidaridad con los niños más valientes de todo Sinaloa en su lucha contra el cáncer, o como la defensa de los uniformes y útiles escolares en contra de un acto abusivo del Gobierno del Estado cuando intentó arrebatarles los uniformes escolares y me di la tarea de organizar a miles de familias en un amparo masivo sin precedentes en la historia de nuestro estado, en contra de un abuso de poder.

De igual manera mis posicionamientos en tribuna como diputado siempre aguerridos, defendiendo causas ciudadanas o el apoyo a pequeños emprendedores en mi tiempo de secretario de Economía estatal. Aquí mismo, en este espacio de reflexión en mi columna En Marcha para el periódico EL DEBATE (el cual agradezco enormemente a toda la familia de EL DEBATE por estos tres años) he buscado siempre criticar a los políticos y plasmar propuestas hacia la ciudadanía que en muchos de los casos las he llevado al Congreso del Estado como iniciativas ciudadanas de ley.

Me gusta la imagen que he construido de ser un hombre valiente y con valores, yo no diría que inteligente, eso se lo debo a los consejos de mis padres, hermanas, esposa, hijos, amigos y al trabajo de mi equipo. Sin embargo, hoy quiero compartirles que lo aprendido en todos estos años de trabajo político y especialmente este 2021 año electoral en el que por primera vez fui candidato, aprendí dos cosas; debes cuidarte de aquellos políticos que se dicen “honestos, demócratas y dignos representantes de la oposición” cuando en realidad sirven a intereses perversos y manifiestan conductas pervertidas con base a las cuales toman decisiones. Bien dice el dicho “en política cuando una decisión es inexplicable, solo restan dos respuestas … el dinero y el sexo”. Sin embargo, recuerdo de mis lecturas en mis años en el Tec, a un escritor alemán, Frederick Nietzsche, “el que lucha contra monstruos siempre debe cuidarse de no terminar convertido en otro monstruo”.

Lo segundo que aprendí es que el único pleito que se gana es el que se evita; y a través de los acuerdos, la prudencia, la paciencia y el diálogo puedes lograr mucho más para ayudar a las personas en lugar de solo hacer críticas estridentes, ya que la verdadera lucha es la defensa de las causas ciudadanas pero con inteligencia y voluntad, no con pleitos ni estridencias.

Con todo lo aprendido, las experiencias vividas y la fuerza que me transmiten mis hijos Yass, Sergio, Roberto y César así como mis sobrinos Emilio y María (que está por llegar), hoy me siento en mi mejor momento para empezar a construir los mejores años de mi carrera profesional, no solo por las victorias que vienen, sino porque estoy convencido que mis gestiones para defender a los sinaloenses comenzarán cada vez más a traducirse en logros para ayudar a que Sinaloa sea cada día un mejor lugar para vivir, más próspero, sano, educado y pacífico. Tiene mucha razón mi padre al afirmar “el pasado nunca será mejor” y el futuro lo veo claramente con una sonrisa. Estoy listo para el 2022 ¿y tú, ya estás listo (a)?