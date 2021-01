82 aspirantes en Suplencia Ciudadana para Diputación Federal ¿Qué sigue?

Cada día está más marcada la alianza de complicidades entre los viejos partidos que representan el pasado, con los políticos que nos gobiernan en el presente. La vieja mentira de que “ya aprendieron y ahora sí van a cambiar” es tan patética como la cobardía de un marido que golpea a su esposa en la borrachera y al enfrentar la “cruda” realidad al día siguiente, le promete que “ahora sí ya no lo vuelve a hacer”, pidiéndole a la esposa golpeada “que por favor no lo abandone”. Esa complicidad la seguimos viendo en las alianzas partidistas para definir sus candidaturas y a sus suplentes. Nos dicen que “ahora sí van a ser incluyentes” pero siguen abrazando el pasado en lugar de construir un mejor futuro con la ciudadanía en los hechos y no solo en los dichos.

Nosotros, en cambio, estamos marcando un contraste al hacer las cosas de manera muy diferente; por eso la semana pasada decidí lanzar una convocatoria ciudadana a través de mi Facebook.com/RobertoElGueroCruz y mi WhatsApp 6671440559 para abrirle la puerta a toda la ciudadanía culichi que simpatiza con nuestro Movimiento Ciudadano para que mi suplente fuera totalmente ciudadano, con tan solo tres requisitos:

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Si tú eres una mujer culichi, o un joven culichi hombre mayor de 21 años, con un modo honesto de vivir y quieres ser diputada o diputado federal con el firme propósito de defender la economía de las familias sinaloenses, escríbeme a mi Facebook Roberto El Güero Cruz, o mándame un Telegram o WhatsApp a mi cel personal 6671440559 para que te inscribas en esta convocatoria ciudadana totalmente abierta, para que seas mi suplente y ganemos juntos esta diputación federal”.

Estoy muy entusiasmado porque ya se han inscrito 25 mujeres y 57 hombres, sumando hasta hoy 82 propuestas ciudadanas; la convocatoria seguirá abierta hasta este domingo 31 de enero, que es el término legal de las precampañas. Padres de familia, maestras, jóvenes, estudiantes, dentistas, textileros, activistas de causas sociales, de derechos humanos y civiles, sinaloenses con capacidades diferentes, vecinas de diferentes colonias de Culiacán ya han respondido al llamado. Si tú también simpatizas con nuestro movimiento, te reitero la invitación a sumarte a esta convocatoria ciudadana. ¿Qué sigue?

Voy a reunirme con todas y con todos los aspirantes para platicarles a detalle nuestro proyecto de trabajo en el Congreso Federal para recuperar el presupuesto perdido en Sinaloa, como por ejemplo la votación de los actuales diputados federales que aprobaron la eliminación de los 500 millones de pesos para el rubro de “Protección Social de la Salud” en plena pandemia de COVID-19, no es casualidad que uno de cada cinco muertos sea una enfermera, un camillero, una doctora o un médico. Pero, sobre todo, quiero reunirme con todos los aspirantes porque quiero escucharlos, eso es, sin duda, lo más productivo escuchar en serio a la ciudadanía para poder realmente incluirla.

Después haremos una rueda de prensa todas y todos juntos cuidando la sana distancia en un Facebook en vivo para que todo Culiacán los conozca y pueda preguntarles directamente ¿quiénes son? ¿por qué quieren trabajar por Culiacán? ¿por qué me otorgan su confianza para que hagamos equipo juntos? Y, por último, entre todos vamos a decidir a la mejor mujer o al mejor joven para esta suplencia ciudadana y convertirse en diputada o diputado federal.

Esta va a ser mi primera campaña como candidato en las boletas electorales y, con el favor de Dios, no será mi última, lo digo claramente. Así que sin duda mi suplente será diputada o diputado federal, ya que estoy convencido que las viejas alianzas partidistas serán derrotadas por nuestra disruptiva y novedosa alianza ciudadana.