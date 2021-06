A la resistencia ciudadana gracias totales; los ganadores no son los que nunca se caen, sino los que siempre se levantan

A toda la resistencia ciudadana que valientemente fue votar mi agradecimiento y mi reconocimiento; vencieron el miedo a la pandemia y a la inseguridad por que a pesar de esos dos factores de alto riesgo acudieron a las urnas para ejercer su derecho a decidir en santa paz. Quiero expresar mi enorme agradecimiento a los más de 40 mil sinaloenses que confiaron en nuestro equipo de las águilas naranjas de Movimiento Ciudadano. A quienes nos apoyaron con su trabajo, con su esfuerzo, con su tiempo y dinero, a quienes valiente e inteligentemente buscaron una opción diferente a Morena y a sus cómplices del PRI PAN, muchas gracias.

El mensaje más importante no es que políticos ganaron, sino todos los niños, mujeres y ciudadanos que han perdido en los presupuestos de salud, en los programas al campo, a los pescadores, a la inversión educativa para nuestra niñez y juventud. A todos esos niños y jóvenes, a todas esas mujeres, esas mamás y sobre todo a mis amigos que se enfrentan al cáncer les reitero que no están solos, que no están solas. Somos muchos los que vamos a seguir acompañándolos y apoyando. Yo no voy a retirarme, porque tengo muy claro que esto no se trata de lo que quieren los políticos; sino de lo que necesitan los ciudadanos.

Con mucha soberbia y torpeza se escuchan los políticos que sentencian “si pierdo esta elección me retiro” como si fueran un boxeador o un caballo de carreras. Como si al terminar una campaña de 60 días el cáncer de mis amigos se fuera a quitar o como si por el hecho de que un partido gane o pierda ya de forma inmediata miles de mujeres fueran a recuperar sus trabajos. Esto no se trata de los candidatos, esto no se trata de los políticos, esto se trata de las necesidades y soluciones que les urgen a nuestras familias en Culiacán y en todo Sinaloa de igual forma en todo México.

Ahora Morena llega con mayoría absoluta y calificada al congreso local, ellos ganaron todos los distritos locales y federales en Sinaloa y 17 de 18 municipios, tienen un amplio bono democrático al ganar la gubernatura por más de 24 puntos porcentuales. No tendrán pretexto para no cumplir sus promesas. Yo dejo muy claro que no seré parte de ningún gabinete de la 4T, por el contrario estaré concentrado en construir un proyecto de oposición real, al que no pueden comprar ni coptar, a organizar la resistencia ciudadana desde Choix hasta Escuinapa y a seguir trabajando por todas las familias de Sinaloa desde la trinchera de Movimiento Ciudadano. El 06 de junio marca no como va a terminar nuestro proyecto, sino como nace y como apenas va a arrancar. Mis padres me enseñaron lo mismo que ahora yo les enseño a mis hijos, los ganadores no son los que nunca se caen sino los que siempre se levantan. No en vano Yenifer Cruz, la Negrita, por tercera vez logra ser de las candidatas más votadas y no cesa en su perseverancia, así somos los sinaloenses, no nos derrotamos.

Otros por su incongruencia generaron falta de credibilidad y nacieron derrotados, esos cosecharon mal, mientras que en Movimiento Ciudadano sembramos bien. Voy a trabajar todos los días para ciudadanizar más nuestro movimiento, para construir liderazgos en todos los municipios de Sinaloa y ayudar a construir un proyecto honesto y digno de oposición en todo Sinaloa que logre vestir de naranja a nuestro estado para ganar la presidencia de la república en 2024 y la gubernatura en 2027 y desde hoy convoco a mujeres y hombres de bien a trabajar en esta resistencia ciudadana pacífica. Sinaloa merece contrapesos y hoy la única oposición viable está entre la ciudadanía. Hoy más que nunca estoy determinado a trabajar por Sinaloa desde Movimiento Ciudadano. A todos los que fueron a votar mi respeto y agradecimiento y a todos los que votaron por las águilas naranjas GRACIAS TOTALES. Esto apenas empieza…

