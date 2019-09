‘Abrazos, no balazos’; sí, pero queremossoluciones, no ilusiones

En memoria a mi abuelo el general Roberto Cruz.

En el marco del primer Informe de Gobierno del presidente AMLO existe un común denominador entre quienes critican e incluso entre quienes defienden al presidente y la cuarta transformación, los resultados en seguridad son pésimos. Desde luego hay otros rubros que señalar, como el desempleo en aumento y el decrecimiento económico; pero creo que hoy el problema más urgente es el combate a la inseguridad.

En Sinaloa el tema que más nos lastima es la violencia que teme y sufre cualquier ciudadano diariamente en nuestra tierra; y ante ello, escuchamos con asombro la “estrategia” de la 4T de caer en una absurda interpretación de los derechos humanos de los delincuentes; y sobre lo preocupante que es permitir que se humille y lastime a nuestras fuerzas armadas.

En las últimas semanas hemos visto en aumento los videos de cómo elementos del Ejército han sido golpeados, pateados, humillados, desarmados e incluso asesinados, el caso más reciente del coronel Víctor Manuel Maldonado Q. E. P. D. Que una horda de violentos golpee a elementos del Ejército y que ellos no puedan responder por “órdenes superiores”, solo genera que se envalentone aún más la delincuencia (organizada y común), que los criminales entiendan que es momento de delinquir con mayor impunidad; como si fuera poco que el 97 por ciento de los delitos en México queden sin castigo. Por lo tanto, esa mala idea de poner “los derechos humanos de criminales y delincuentes” al mismo nivel que los ciudadanos, hombres y mujeres de bien, es el origen de la fallida “estrategia” de la 4T en materia de combate a la violencia.

La frase del presidente cuando dijo “le pido a los delincuentes que ya se porten bien; queremos abrazos, no balazos” bien vale la respuesta de los ciudadanos, queremos soluciones y no ilusiones. Por muchos años hemos sufrido en estados como Sinaloa (PRI) o Tamaulipas (PAN) (citando a los dos gobernadores que más gastan en encuestas patito), que los delitos violentos de la delincuencia organizada han ido en aumento al amparo del Gobierno, que les brinda protección a cambio de dinero. Por ejemplo, no es casualidad que los asaltantes a mano armada que se roban vehículos hayan empezado a disminuir drásticamente su actividad delictiva al aparecer muertos con carritos de juguete colgados en el pecho; justamente ahora en agosto se registró el mes con menor incidencia de robo de vehículos en Sinaloa en 10 años, 274 carros, es decir, casi 10 automóviles al día y esa fue la menor cifra de un mes en toda una década de Gobiernos del PRI y del PAN.

Las decisiones extremistas sin duda son comúnmente fallidas, ya lo padecimos en la mal llamada “guerra contra el narco” de Felipe Calderón; pero de ahí, a irse al otro extremo y ordenar que nuestras fuerzas armadas no puedan contestar ni al recibir un palazo en la espalda, no solo es preocupante, sino además muy peligroso, ya que es solo cuestión de tiempo para que esa presión en la tropa de infantería explote y entonces sí, muchos pueden morir. Que se corrompa la confianza de nuestras tropas en sus superiores es un camino que conduce a la mayor violencia que un país puede padecer, que es la anarquía de un Estado fallido. Recordemos que nuestras fuerzas armadas son la institución de mayor confianza entre los mexicanos; y es justamente el Ejército quien en última instancia garantiza la paz y el orden en cualquier país democrático del mundo moderno.

Señor presidente AMLO, en Sinaloa y en todo México necesitamos un presidente respetable y un Ejército respetado. Usted tiene el mando supremo, con mucho respeto le pido que las prioridades en derechos humanos sean primero los ciudadanos y el Ejército, que nos protege; ya que los delincuentes más peligrosos ya cuentan con muchos políticos que los cuidan; por eso la corrupción genera violencia. Todavía se puede cambiar, es la esperanza de nuestra gente y el deber de un legítimo presidente.