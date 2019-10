Alcanzar la paz en Sinaloa será un logro de los ciudadanos, no de los políticos

Hace unas semanas comencé a publicar en mis redes sociales las visitas que he venido haciendo a las primarias y secundarias públicas en Sinaloa para hacer una pequeñita donación personal con una computadora para cada escuela; ya que la inmensa mayoría de nuestras niñas, niños y jóvenes estudiantes de bajos recursos, no cuentan con la oportunidad de tener una computadora, y este es un esfuerzo muy humilde que como ciudadano me entusiasma poder aportar, para que nuestros planteles educativos cuenten con al menos una computadora para enseñar y practicar con esta herramienta que hoy en día es igual de importante que leer o escribir. Estoy muy contento de poder apoyar un poquito la educación de nuestra niñez y juventud sinaloense porque estoy convencido de que la educación de las próximas generaciones es el camino para que los ciudadanos logremos vivir en paz. Con toda trasparencia dejo en claro que estos apoyos no provienen de recursos públicos, ni del Gobierno, ni de ningún partido político, es solamente una aportación ciudadana que me da mucho gusto poder hacer; de hecho, actualmente yo no trabajo en ningún cargo público, ni soy militante de ningún partido político; simplemente sigo siendo el Güero, y como ciudadano continúo trabajando a favor de nuestros maestros, alumnos, padres de familia y escuelas de Sinaloa.

La entrega de las computadoras a las escuelas las estoy realizando los lunes durante el homenaje, lo cual me emociona más, ya que no hay mejor forma de iniciar la semana que cargado de la energía positiva que nos transmiten los niños al verlos en sus exposiciones, en la escolta saludando a la bandera y escuchándolos cantar nuestro himno nacional; esos niños son para mí un recordatorio de que sí hay esperanza de paz, es un incentivo que me motiva intensamente a seguir jalando a favor de su educación y, sobre todo, es un recordatorio constante de lo mucho que el Gobierno y nuestra generación está en deuda con las niñas y niños que menos tienen, ellos se merecen por mucho un estado y un Culiacán más próspero y pacífico para vivir. Por eso durante los minutos que les hablo a los niños trato de dejarles un mensaje de esperanza, de paz y del valor de la honestidad. No en vano Pitágoras escribió hace mas de 2 mil 500 años “si educamos a nuestros niños hoy, evitaremos castigar a los hombres mañana”, qué forma más lúcida de hacer valer que la solución al problema de la violencia está en las aulas y no en las armas; está en cada niño, en cada maestra, en cada ciudadano y no en cada rife y mucho menos en los políticos.

Pero esa educación académica, para las nuevas generaciones, debe ser integral con el valor de la paz y la honestidad. He sostenido durante años en mi trabajo a favor de las familias sinaloenses, que la corrupción de los políticos también genera violencia; por ejemplo, si un funcionario público se corrompe y en complicidad recibe dinero del crimen organizado por protección, eso aumenta el robo de vehículos a mano armada, donde Sinaloa está desgraciadamente entre los primeros 5 estados del país, esa violencia lastima a nuestras familias todos los días y desgraciadamente ya ha cobrado muchas vidas.

En mis próximas columnas voy a presentarte las alternativas de solución para inversión educativa que propongo para fortalecer nuestra mayor esperanza de paz, que son los niños. Sin embargo, estoy convencido que estos cambios no vendrán por la “generosidad” de los políticos; solo la resistencia ciudadana es quien puede y debe ponerse en marcha para ejercer presión y obligar a los políticos a que inviertan nuestro dinero en la educación de la próxima generación; o estamos del lado del futuro de nuestros hijos, o nos conviene seguir solapando sumisamente la comodidad de los políticos. ¿Tú, de qué lado estás? Si estás del lado de los ciudadanos, quiero que sepas que no estás solo, no estás sola, somos muchos los que queremos que las nuevas generaciones logren vivir en santa paz.