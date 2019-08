Bancada de Morena le regala veto al gobernador

Todas las iniciativas de ley que aprueba el Congreso llevan un artículo transitorio el cual dice “esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, túrnese al Ejecutivo (gobernador) para lo conducente”. Pero resulta que el único facultado para publicar es el gobernador; por lo tanto, una ley ya aprobada por el Congreso en realidad no es ley hasta que al gobernador le dé la gana de mandarla publicar.

El gobernador no tiene ningún límite de tiempo para publicarla y simplemente puede hacerse pato y no publicarla en años. Ya sucedió con Malova, que guardó la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo más de tres años después de haber sido aprobada. Sin duda un acto abusivo e inmoral del exgobernador, pero desafortunadamente aún legal. Y Quirino Ordaz aprendió rápido de su ahora protegido y cómplice Malova, y aplicó la misma bajeza con la Ley de Austeridad y Remuneraciones, retrasando su publicación. Al acto antiético de un gobernador de no publicar una iniciativa ya aprobada en el Congreso, se le conoce como el famoso “veto de bolsillo”, porque justamente se refiere a que el gobernador veta la ley, guardándola en su bolsillo el tiempo que quiera.

Por eso consideré que era prioritario eliminar este exceso de poder de los gobernadores en turno que les permite burlarse de las leyes aprobadas en el Congreso. Por lo tanto, desde el 01 de junio de 2017 presenté la iniciativa de ley para eliminar el veto de bolsillo y darle al gobernador ocho días hábiles para que, en caso de no existir observaciones de su parte, se le obligue a publicar; de lo contrario, otorgarle esa facultad al presidente del Congreso una vez agotado el plazo. Esta iniciativa también la ratifiqué ahora como ciudadano.

En mi tiempo como diputado en la pasada legislatura, el PRI tenía la mayoría absoluta y, entregados a Quirino, simplemente congelaron nuestra iniciativa. Sin embargo, es más decepcionante que, desde hace ya casi un año, la nueva mayoría de Morena en el Congreso local ha sido omisa en ofrecerle a Sinaloa este necesario equilibrio.

Ellos ganaron en julio de 2018, tuvieron tres meses antes de octubre para darse a la tarea de construir una agenda prioritaria de temas, empezando obviamente por generar contrapesos y equilibrios, que antes con la mayoría del PRI era imposible realizar. Ejemplos concretos: justamente desprivatizar las cuentas públicas, reinstaurando los anteriores artículos 37 y 43 que modificó el PRI, quitando la facultad al Congreso de fiscalizar cómo se gasta el Gobierno los recursos públicos de los sinaloenses; y desde luego, eliminar para siempre el veto de bolsillo.

En lugar de eso, la bancada de Morena se ha dividido, se han peleado entre ellos mismos: unos votan y hasta se retiran de las sesiones junto con el PRI y el PAN, otros son acusados de corruptos y recibir “moches” del gobernador. Otros torpemente afirman que ganaron por su liderazgo y no por AMLO ni por el hartazgo del PRI y del PAN entre la ciudadanía, por cierto, ganado a pulso a lo largo de años de mentirle y robarle a la gente. Incluso, hay quienes han votado en contra de sus propios estatutos, como en el caso del matrimonio igualitario.

Ahora dicen que “si el gobernador no publica los informes reprobados de las cuentas públicas (que hoy carecen de peso jurídico) sería un grave error político”. Me imagino a Quirino con las manos en la nuca y los pies sobre su escritorio, carcajeándose de esa declaración, ya que en realidad el verdadero error político es el desinterés de no haber modificado el veto de bolsillo desde hace un año de la hoy ya disminuida bancada de Morena. Ojalá que el ganso de la 4T en el Congreso local ya deje de hacerse pato y en verdad se ponga a trabajar, sobretodo si no quieren seguir lastimando las posibilidades de Morena de ganar la gubernatura en 2021. Los ciudadanos no estamos esperando menos.