Campañas electorales en 2019

El lunes de esta semana arrancaron ya las campañas electorales en su totalidad en los seis estados de la República donde se celebrarán votaciones el próximo domingo 2 de junio del 2019; en los estados de Puebla y Baja California ya habían comenzado las campañas desde hace dos semanas debido a que en estas dos entidades también se va a elegir gobernador.

En Baja California se votará para elegir gobernador, 25 diputados locales y sus cinco ayuntamientos; el PAN ha gobernado esa entidad los últimos treinta años ininterrumpidamente. Hoy, su gobernador, Kiko Vega, se ubica en la última posición de los 32 gobernadores con apenas el 17.8 por ciento de aprobación, según la firma panista Massive Caller; y en la misma encuesta telefónica tenemos al candidato a gobernador por Morena, el senador Jaime Bonilla, con 39 por ciento vs. 19.3 por ciento de Óscar Vega, candidato del PAN y exjefe de campaña de Margarita Zavala, dejando claro que mandan a perder al alfil de Felipe Calderón.

En Puebla van a elegir cinco alcaldías y un nuevo gobernador, esto inmerso en el ambiente del «trágico atentado o desaparición de los Moreno Valle, donde se señala que la guerra entre cárteles del huachicol podría estar involucrada», según el periodista Ramón Alberto Garza, de Código Magenta. En la encuesta de Massive Caller se perfila como ganador a Miguel Barbosa, candidato que repite por Morena, quien trae de intención de voto el 38.3 por ciento vs. 21.9 por ciento de Enrique Cárdenas, candidato del PAN, PRD y MC.

En Tamaulipas se celebran elecciones solo para renovar su Congreso local de 36 diputados; su gobernador Cabeza de Vaca también se encuentra reprobado en la encuesta de abril de la firma panista Massive Caller, donde obtiene de calificación apenas el 43.5 por ciento vs. 56.5 por ciento de quienes no lo aprueban. Por otra parte, tres de cada cuatro encuestados asumen como sus principales problemas la inseguridad y la corrupción que se padece en Tamaulipas. Aquí el riesgo es el abstencionismo debido a que no se van a elegir puestos ejecutivos como alcalde, gobernador o presidente, y eso hace que menos gente vaya a votar. A esto se le agrava los señalamientos de fraudes, abusos y agenda de los otros poderes fácticos con los que se le ubica al gobernador fronterizo del PAN, por lo tanto esta elección deberá prender los focos rojos del INE para que se respete el voto popular libre y secreto.

En Quintana Roo elegirán a 25 diputados locales, y su gobernador del PAN, Carlos Joaquín González, obtiene apenas el 26.8 por ciento de aprobación; en Aguascalientes van a votar para renovar once Ayuntamientos, y su gobernador del PAN, Martín Orozco, obtiene solo el 33.6 por ciento de aprobación en la encuesta. Por último, en Durango se renovarán 39 alcaldías, y su gobernador, Rosas Aispuro, ex-PRI, hoy del PAN, también reprueba la encuesta de Massive Caller con el 42.2 por ciento vs. 57.8 por ciento de quienes no lo aprueban.

Por lo tanto, tenemos seis elecciones en seis estados gobernados aún por el PAN, con sus seis gobernadores reprobados en una encuesta realizada por una casa encuestadora panista. Con estos números es evidente que el pronóstico mas probable es que Morena le arrebate al PAN ambas gubernaturas en Puebla y Baja California, que sumen dos Congresos locales más aliados a la 4T en Tamaulipas y Quintana Roo; y que obtengan también la victoria en los ayuntamientos de mayor población en Aguascalientes y Durango.

Con los seis gobernadores del PAN reprobados ante la falta de credibilidad de una oposición genuina frente al presidente AMLO, su popularidad de 62.7 por ciento según la misma encuesta referida es muy fácil pronosticar que Morena se lleve carro completo en los seis estados. Buenas noticias para la 4T, malas noticias para el PAN; pero la pregunta relevante es: ¿serán buenas noticias para el país? Los resultados del nuevo régimen nos lo dirán, y sabremos si la ciudadanía refrenda su apoyo al presidente AMLO y a Morena en 2021 o si comienza a nacer una oposición legítima desde la conformación de una resistencia ciudadana. El tiempo nos lo dirá…