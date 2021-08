Consulta popular de Obrador deja sin medicinas a 300 mil enfermos de covid-19

El domingo pasado se realizó la consulta popular promovida por el presidente Obrador para “enjuiciar” a los expresidentes de México. Fuimos muchas las voces que anticipamos que solo era un capricho presidencial, en primer lugar porque la ley no se consulta, se aplica. En segundo porque si Obrador tiene pruebas de crímenes de cualquier persona, sea expresidente o no, su obligación es presentarlas ante la Fiscalía para iniciar su respectiva carpeta de investigación. Era obvio que esa “consulta popular” era solo un “ejercicio” que le sirviera al presidente para medir sus intereses y de antesala para que él midiera cómo podrá resultar su revocación de mandato en marzo del año que entra. Nadie que sea honesto va a querer defender a ninguno de esos expresidentes, pero no se necesita ninguna consulta para enjuiciarlos, se necesitan pruebas. Además, ahora cualquier pillo político con este precedente puede alegar que se realice primero una consulta para ver si lo enjuician o no.

Sin embargo, la mal llamada “consulta popular” fue todo menos popular. Para que fuera vinculante, es decir, para que se haga legal la consulta, tendría que haber votado más del 40 % y solo votó el 7 %. Pero eso sí, la consulta costó casi 600 millones de pesos que pagamos todos los mexicanos con nuestros impuestos. Boletas que jamás se usaron, ya que la gente no se tragó ese embuste presidencial.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Qué utilidad se le pudo haber asignado a 600 millones de pesos en la actual crisis de salud? En 2020 Morena votó la eliminación total del rubro de protección social de la salud, que en Sinaloa supera los 500 millones de pesos; pero pensemos a nivel país, ¿qué significa esta cantidad de dinero mal gastado en una consulta inservible? Cuando una persona es diagnosticada positiva de covid-19 su receta consta de medicamentos como azitromicina, ivermectina, elicuis, paracetamol y dexametasona. En promedio esa receta supera los dos mil pesos por receta. Eso, sin agregar los costos de exámenes de sangre, tomografías de tórax y honorarios médicos.

Hoy, muchas personas siguen muriendo por falta de medicamentos porque no tienen dinero para comprar sus medicinas. Pensemos, por ejemplo, en una familia de papás y dos hijos, todos contagiados que viven al día; es francamente imposible que consigan el dinero para salir vivos. Las “cifras oficiales” de contagiados hoy en México alcanzan los 300 mil enfermos, si dividimos los 600 millones de pesos entre dos mil pesos que cuesta cada receta médica anticovid-19, hubiéramos podido cubrir el costo de las recetas de los 300 mil contagiados actualmente. ¿Cuántas vidas pudimos salvar si, en lugar de consulta popular, ese dinero se destina a comprar estas medicinas?

En lugar de eso tuvimos el capricho de un presidente sin honor, un dictador pequeño y cobarde a quien le importan más sus perversas mediciones en lugar de la vida de los ciudadanos. Esas acciones son atribuibles a un genocida y no a un estadista.

Ojalá que tú, que en casa, en familia, si enfrentas el covid-19, te sirvan estos días de reflexión para retirarle el apoyo a Obrador, a su régimen pestilente de Morena y su 4T, y sobre todo que en las próximas elecciones reflexiones mejor tu voto, porque los votos salvan o matan vidas humanas. Y eso depende de ti.

Síguenos en