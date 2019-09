¿De qué le ha servido a Sinaloa que Morena ganara los siete diputados federales?

Los diputados morenistas de Sinaloa presentaron su informe de gestión y actividades legislativas; estuvieron acompañándolos su coordinador de bancada, Mario Delgado, y la diputada por Nuevo León Tatiana Clouthier. Recordemos que en Sinaloa tenemos siete distritos federales y que en las pasadas elecciones en 2018 morena arrasó con “carro completo”, es decir, la ciudadanía (ya harta de la corrupción del PRIAN) les brindó un voto de confianza masivo en su gran mayoría sin siquiera conocerlos.

Durante el informe los legisladores destacaron que ya había llegado el “cambio prometido”, que se acabaron los “moches”, que ahora sí hay honestidad, haciendo un deslinde de las pasadas bancadas mayoritarias del PRI y PAN que fueron escandalosamente corruptas. Sin embargo, presumir que ahora sí tenemos diputados “libre de moches” me parece que no es motivo para premiar a nadie. Ya que ser honesto es una obligación legal y ética de todo ciudadano, y con mayor razón de un político. La honestidad no se premia, la corrupción es la que debe castigarse.

Sin embargo, la función más importante de un diputado federal es cabildear y votar el presupuesto para los estados. Y nadie habló al respecto, ahí sí, se quedaron sin nada que presumir. Porque más allá de solo decir que están del lado del “pueblo bueno” y poner oficinas de gestión, su principal compromiso con los sinaloenses es conseguir recursos para hacer frente a los problemas de quienes más necesitan el apoyo económico.

No olvidemos que en Sinaloa ganaron unánimemente los siete distritos y, por si fuera poco, que morena es la bancada en el Congreso con mayoría absoluta. Si ellos tuvieran claro este compromiso, con ese número de curules es para que nos estuvieran presumiendo con bombo y platillo todos los recursos que consiguieron para los productores del campo, pescadores, carreteras, hospitales y niños con cáncer; los recursos para nuestros maestros jubilados, pensionados y en activo, porque no se trata de darles una palmada en la espalda a los profes como si Morena fuera minoría que solo puede darles apoyo moral, en vez de conseguirles los recursos que ellos demandan en justicia y por derecho de ley.

Tenemos un déficit en infraestructura educativa por el orden de los 4 mil millones de pesos, y ninguno de los diputados de Morena mencionó nada al respecto. ¿Y los baños en las escuelas y las bardas para aislar a nuestros alumnos de primaria de la venta de drogas y los techos en las primarias que se están cayendo y el dinero para que tengan todas las escuelas equipo de cómputo? Eso brilló por su ausencia, así como los diputados de Morena han brillado por su ausencia en acciones concretas que ayuden a las familias de Sinaloa a tener menos carencias económicas.

Estos diputados el año pasado ya votaron un presupuesto federal y nada de esto hicieron tampoco, venían entrando la mayoría sin preparación académica, sin experiencia previa, podría decirse que los agarraron fríos; sin embargo, un año después que regresan a rendir su informe tampoco nos dicen nada porque realmente no han hecho nada por nuestras alumnas y estudiantes de Sinaloa, y esto me hace preguntarme ¿de que sirvió que morena ganara los siete distritos federales que hay en Sinaloa? ¿De qué le sirve a Sinaloa que también sean mayoría en el país?

Yo invito a todos los legisladores de la 4T a que sean conscientes de su compromiso y su responsabilidad histórica, ellos son mayoría y eso no ha ayudado en nada a mejorar la economía ni la educación de los sinaloenses. De los prianistas ya nadie espera nada, pero si estos diputados de Morena mantienen su ineptitud y desinterés para gestionar recursos para Sinaloa, entonces en 2021 Morena estará obligado a buscar mejores perfiles en sus candidaturas, de lo contrario la propia ciudadanía va a armar nuevas opciones no partidistas, con hombres y mujeres que sí sepan bajar recursos para cubrir las necesidades de los sinaloenses, ya que en esta materia al día de hoy los gansos se han hecho patos.