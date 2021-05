Defender con hechos tus propuestas, es muy diferente a engañar a la gente con promesas

Los hechos en educación: El actual Gobierno del PRI les arrebató sus uniformes escolares gratuitos a las niñas y niños de kínder, primarias y secundarias públicas. Me buscaron textileros sinaloenses y lancé un llamado a los papás de estos niños a través de mi Facebook.com/RobertoElGüeroCruz para organizar un amparo masivo y defender la educación de 600 mil estudiantes, la economía de un millón de padres de familia que ahora tendrían que pagarlos y 3 mil mujeres costureras que dependen de este programa para mantener su trabajo. Nuestra niñez violada en sus derechos, representada en su gran mayoría por sus mamás, más de 8 mil 522 mujeres valientes, llevamos a juicio a este Gobierno abusivo. Después de nueve meses de lucha en el Congreso y en tribunales, ganamos, y hoy ni Morena ni el PRI les puede volver a arrebatar sus uniformes a nuestros niños porque se encuentran amparados en la Ley de Educación. Posteriormente, el 29 de agosto de 2018 propuse la iniciativa para ampliar este programa hasta tercero de prepa, ya que en la preparatoria hay mayor deserción escolar y necesitan más apoyo; pero Morena y el PRI tienen congelada nuestra iniciativa de ley. Como diputado federal de Movimiento Ciudadano voy a pegarme un tiro para conseguir los recursos federales para hacer realidad mi iniciativa y, de igual forma, no voy a descansar hasta que en todas las primarias nuestra niñez tenga sus pares de tenis deportivos gratuitos para combatir la obesidad infantil.

Los hechos en salud: Por años he acompañado a los niños más valientes de Sinaloa, esos pequeños gigantes que todos los días se pegan un tiro contra la muerte y que por años la “vieja política” de Morena, del PRI y el PAN ha abandonado en su lucha contra el cáncer. Recuerdo que el 30 abril de 2017, Día del Niño, le caímos al Hospital Pediátrico con botargas de los Avengers, el PRI amenazó con demandarme ante la CEDH, estaban muy enojados porque el 11 de enero los obligamos a votar la eliminación de 30 mil pesos de vales de gasolina al mes para los diputados que, en suma, eran casi 30 millones de pesos que yo propuse se destinaran al área de oncología para apoyar a estos niños en su batalla contra el cáncer. Por su parte, la diputada de Morena, que ahora quiere reelegirse, votó en contra tres años seguidos del presupuesto de salud para Culiacán, eliminando 510 millones de pesos del rubro de protección social de la salud; mientras que el candidato priista del PRI-PAN agachó la cabeza y no dijo “ni pío” para protestar, o al menos acompañarnos en esta lucha. Esos dos candidatos de la “vieja política” no conocieron a mis amigos, Kevin, María y Brayan, que ya no están aquí. Tampoco conocen a Omar, que sigue vivo y sonriendo a pesar de llevar más de 5 años luchando contra el cáncer, quien en 2017 me visitó en el Congreso con cubrebocas, “amigo Güero, me hacen bullying porque uso cubrebocas”, me dijo cuando tenía apenas 5 años de edad; pues ahora ya nadie puede darte carrilla por usar cubrebocas, mijo. Efrén, papá de Omar, arregla jabas de madera, y Jazmín, su mamá, vende tamalitos, muy buenos, por cierto; ellos son voces que conocen la angustia de padecer el desabasto de las quimios para su hijo. Como diputado federal de Movimiento Ciudadano, yo sí voy a ir a pegarme un tiro para conseguir los recursos para que nunca más una niña o un niño, como Omar, le falten sus quimios.

Los hechos en oportunidades de trabajo para las mujeres: el 15 de octubre de 2016 presenté la iniciativa Sinaloa Trabaja para que desde el Congreso se asignen 300 millones de pesos para que mujeres, adultos mayores , jóvenes y sinaloenses con capacidades diferentes, tuvieran un apoyo económico para poder poner su propio negocio a través de un microcrédito al 6 % anual, es decir, un 2 % de tasa de interés real al año. La iniciativa se aprobó, pero el PRI y Morena, en complicidad, no le han asignado el dinero para su operación. Como diputado federal de Movimiento Ciudadano, yo sí voy a pegarme un tiro para que desde el Congreso Federal consigamos los recursos para que nuestras mujeres puedan poner su propio negocio y salgan adelante de esta crisis de la pandemia. La “vieja política” de Morena, del PRI y PAN nos engañan con promesas de campaña; a diferencia de ellos, yo defiendo mis propuestas con hechos, y por Culiacán y los culichis yo sí me pego un tiro para defenderte.