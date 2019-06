Desayuno de Campeones con uniformes desde kínder hasta prepa

El rezago educativo de nuestra niñez y juventud es la deuda más vergonzosa y dañina que han dejado los anteriores Gobiernos en Sinaloa, y el actual Gobierno estatal la empeora aún más. Las maestras y profesores con sueldos indignos; los jubilados y pensionados han sido humillados por cada gobernador que hemos tenido y tenemos, les prometen que por fin les van a pagar lo que por ley les corresponde, y de nuevo los vuelven a engañar; el déficit en infraestructura educativa para tener nuestras escuelas en óptimas condiciones supera ya los 4 mil mdp; el nivel de matemáticas, español, inglés, valores y habilidades tecnológicas educativas está muy por debajo de la media nacional, y estamos a años luz de los estándares internacionales.

A pesar de esta deplorable situación educativa, el actual gobernador, de forma abusiva, decidió quitarle el apoyo a las familias más pobres de Sinaloa cancelando el programa de uniformes escolares gratuitos para las niñas y niños que estudian en kínder y primarias públicas; y quitando también los uniformes de los muchachos que estudian en secundaria, lastimando además la fuente de ingresos de 3 mil textileros y costureras, en su mayoría mujeres sinaloenses. Todo esto para comprarle un edificio de oficinas a un empresario culichi muy amigo del entonces presidente Peña Nieto. Gracias al valor de más de 8 mil madres solteras y padres de familia que decidimos demandar ante los tribunales a Quirino Ordaz y 10 de sus funcionarios de primer nivel, el gobernador tuvo que recular y reinstalar este importante programa a favor de la educación de nuestros niños. Hoy los niños, niñas y jóvenes de kínder, primaria y secundaria tienen de nuevo sus dos uniformes escolares gratuitos que por ley les corresponden.

En mi tiempo como diputado me propuse defender macizo la educación en Sinaloa, ahí están mis enfrentamientos públicos en el Congreso con el PRI e incluso con el PAN para defender a los maestros activos y jubilados; y a nuestra niñez y juventud, que es nuestra mejor inversión para construir un mejor futuro para todos en Sinaloa.

Soy hijo de la maestra Artemisa, de la escuela rural Jaime Torres Bodet, donde también terminé mi primaria. Tuve el privilegio de estudiar en las mejores universidades del país; y tengo muy claro que es la educación la solución de fondo al problema de la violencia y la falta de oportunidades de trabajo bien pagadas en Sinaloa. Por todos estos motivos decidí proponer dos iniciativas de ley que están directamente enfocadas en fortalecer la educación en Sinaloa.

Uniformes escolares gratuitos desde kínder hasta la prepa. Este programa, que como comenté, el gobernador decidió cancelarlo al principio de su Gobierno y que a más de 8 mil niñas y niños los amparamos gratuitamente, ahora buscamos extenderlo hasta preparatoria, ya que la prepa es más cara y los estudiantes son más vulnerables a la violencia por su edad; es por ello que debemos apoyarlos y no truncarles el programa en esta etapa de su vida académica preuniversitaria. Y quiero reconocer que la actual legislatura con mayoría de Morena la haya incluido ya de primera lectura el pasado jueves 30 de mayo y segunda lectura el martes 4 de junio. Por lo tanto, hoy se encuentra ya en comisiones para su dictamen, y espero que en las próximas semanas sea ya un hecho de ley que los muchachos de prepa cuenten ya con sus dos uniformes también.

Otra iniciativa complementaria la nombré Desayuno de Campeones; y es que actualmente solo uno de cada cinco niños se beneficia con un desayuno escolar completo, nutritivo y sano; indispensable para su crecimiento, su salud y su aprovechamiento académico, está iniciativa también ha sido “descongelada” por la bancada de Morena, dándole primera lectura de iniciativa el martes 4 de junio y segunda lectura el jueves 6 de junio. También espero con entusiasmo su próxima aprobación en el pleno del Congreso.

Cuando me preguntan: mi Güero, ¿qué hiciste como diputado? Me siento a toda madre de poder contestar que defendí los uniformes y los desayunos escolares de nuestros niños; y los testigos de honor son nuestros profes y los padres de familia. Mi lucha es por la educación en Sinaloa; ¿te has preguntado, cuál es la tuya? Te invito a sumarte siempre.