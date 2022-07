El “alcoholímetro amigo”, un nuevo modelo

En la conferencia de prensa “la semanera” que cada lunes ofrece el Dr. Rubén Rocha Moya, el Gobernador expresó que era “enemigo de los retenes, yo no soy amigo de los retenes porque son recaudatorios”. Atendiendo la visión del señor gobernador, el Alcalde de Culiacán Juan de Dios Gamez Mendivil anunció que este próximo fin de semana regresaría el operativo conocido como “el alcoholímetro” pero bajo un nuevo modelo.

En el pasado otros alcaldes han implementado los retenes con la policía de tránsito con la intención de disminuir los accidentes provocados por la fatal combinación de manejar en estado de ebriedad.

Sin embargo, los resultados obtenidos en el pasado han sido muy pobres, ya que ni han disminuido los accidentes y por el contrario subían los niveles de corrupción por la extorsión de algunos agentes de tránsito que pedían o aceptaban dinero para que los conductores que excedían el nivel de alcohol permitido con “un moche” evitaran pagar la multa, el corralón y así podían seguir su camino evidentemente con el riesgo de un accidente por su inconveniente estado para conducir un vehículo, poniendo en riesgo sus vidas, las de sus acompañantes y las de otros pasajeros en otros vehículos o peatones en general.

En resumen, el alcoholímetro no bajó los accidentes, y en cambio sí fomentó la corrupción.

Sin embargo, con la visión del Gobernador Rubén Rocha Moya y la idea de un presidente municipal moderno; el Alcalde Juan de Dios Gamez aclara cómo va a implementarse el nuevo modelo.

Hay tres diferencias claves; primero, la prueba para detectar el nivel de alcohol en un conductor ya no será realizada por un agente de tránsito, sino por un paramédico; segundo, el operativo del alcoholímetro ya no será recaudatorio, al no haber una multa de por medio, se elimina la posibilidad de corrupción o extorsión y tercero, si un conductor vienen manejando en estado de ebriedad o supera los niveles permitidos de alcohol, su vehículo será detenido permitiéndole al conductor llamar a algún familiar o amigo para que vengan a recogerlo y esa persona pueda conducir su vehículo para transportarlo a su casa.

Evitando así, la lamentable pérdida de vidas humanas por accidentes viales por conducir en estado de ebriedad.

Creo que el Gobernador Rubén Rocha Moya y el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendivil le dieron en el mero clavo para ayudar a solucionar este grave problema, por un lado eliminan el riesgo de extorsión y corrupción entre tránsitos y conductores irresponsables o imprudentes; pero además con esta medida ayudan a evitar accidentes fatales ya que sacan de circulación a conductores ebrios que esa noche podrían terminar en un hospital, en el panteón o en la cárcel por conducir ebrios.

Siendo así, bienvenido a Culiacán el nuevo modelo del “alcoholímetro amigo”, ojalá se implemente de la misma forma en los otros municipios.