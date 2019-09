El cártel incendia tu negocio, o el Gobierno te lo clausura

En los últimos días vimos en las noticias que el cártel del crimen organizado que opera en Nuevo Laredo, Tamaulipas, lanzó un ultimátum a las gasolineras de esa ciudad fronteriza, “las gasolineras que le vendan gasolina al Ejército o la Marina, les vamos a prender fuego”. 12 estaciones de servicio se vieron afectadas de inmediato, ya que tres de ellas optaron por cerrar operaciones y las otras nueve, con el pánico de sufrir un incendio con pérdidas económicas e incluso el riesgo de lamentar vidas humanas, se negaron a venderle combustible a nuestras Fuerzas Armadas.

¿Qué hizo el Gobierno? Pues aplicó la ley clausurando las nueve gasolineras que violaron el artículo primero de nuestra Constitución, donde está prohibida cualquier tipo de discriminación. Si le preguntamos a un constitucionalista, nos argumentará que sí se tipifica el delito por discriminación y, por lo tanto, la Profeco debe proceder a la clausura del negocio; es decir, ¿es legal cerrar una gasolinera que discrimina a sus clientes y decide a quién venderle y a quién no? En estricto sentido jurídico, sí es legal; pero ¿será justo?

El Gobierno federal y, peor aún, el estatal y municipal no garantizan la seguridad de nadie. Vaya, no garantizan ni la propia seguridad de patrullas blindadas con elementos armados de la Policía o del Ejército y la Marina, es lamentable ver que civiles los desarman, les dan zapes en la cabeza, palazos en la espalda. Claro que era solo cuestión de tiempo para que se envalentonara más la delincuencia común y, con mayor razón, los cárteles de la delincuencia organizada.

Ya en otras ocasiones los cárteles han quemado negocios, recordemos el casino en Monterrey donde decenas de personas murieron quemadas, con mayor facilidad pueden incendiar una gasolinera. Y si el Gobierno federal no es garante de la seguridad ni de sus elementos armados, con mayor razón un ciudadano, un comerciante o pequeño empresario menos se va a sentir seguro, y apelaron a su sentido común de supervivencia de ellos mismos y de sus negocios, viéndose obligados a no venderle gasolina a nuestras Fuerzas Armadas. Obviamente no lo hicieron por gusto, ni por racistas discriminadores, o bien, ¿qué vendedor o comerciante no quiere vender o vender menos? Es absurdo. Sin embargo, lo hicieron por lo mismo que otros negocios también lo hacen, por miedo.

Por ese miedo los criminales se han apoderados de regiones enteras del país, e incluso de imponer agendas en periódicos y medios de comunicación, de infiltrarse en Secretarías de Gobierno y Seguridad en los estados y municipios. Es el miedo y la impotencia de un Estado fallido en materia de seguridad.

Ahora estos grupos delincuenciales pueden exigir que nadie les venda comida, ropa o agua a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Y qué va a hacer el Gobierno? ¿Cerrar taquerías y puestos de hamburguesas también? ¿Lo mismo si es una tienda Ley, la Coppel, Soriana o Walmart? ¿Acaso la respuesta en seguridad que implica pérdidas de empleos y menores ventas se resuelve con un “fushi guácala la delincuencia”?

Señor presidente AMLO, usted ha expresado reiteradamente ser admirador de los generales que pelearon en nuestra Revolución Mexicana, incluso usted mismo escribió un libro sobre el revolucionario Catarino Erasmo. ¿Se imagina usted a los generales Obregón, Calles, Villa, o al mismo general Roberto Cruz (por citar a un sinaloense) pidiendo permiso a “la maña” para cargar gasolina? ¿Se imagina usted a Emiliano Zapata invocando a las “mamacitas” de los delincuentes para que ya se porten bien? Esos criminales también son opresores del pueblo y en muchos casos protegidos de políticos del PRIAN que usted mismo ha padecido también. Ojalá que alguien de la 4T comparta esta preocupación ciudadana y le haga llegar esta humilde reflexión al Sr. presidente, por el bien de todos y la paz del pueblo de México. Y si hablamos de la Independencia de México, qué mejor independencia que la que se obtiene al vivir en paz.