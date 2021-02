El control cavernícola de la 4T en las redes sociales

Facebook y Twitter decidieron cancelar definitivamente las cuentas del entonces presidente de los Estados Unidos Donald Trump por sus constantes mensajes de odio e incitación a la violencia, al grado que en sus últimos días como jefe de Estado, una horda de seguidores de Trump irrumpió agresivamente en el recinto del Capitolio, y el saldo de los disturbios generó decenas de heridos y, desafortunadamente, también hubo muertos.

Ante esto, las plataformas de redes sociales aplicaron su política de no violencia, enviando un mensaje contundente al mundo: “nadie que incite a la violencia puede ser parte de la comunidad de Facebook o Twitter”. Ante esto, el único presidente en el mundo que calificó esta acción como un “acto de censura” fue el presidente de México, López Obrador. Queda claro que nuestro presidente no entiende que incitar a la violencia no es acto de libertad de expresión, cuando en realidad la violencia siempre será un antivalor de la libertad y la paz.

Con esta forma de gobernar tan retrógrada, ahora el coordinador de la bancada de los morenistas en el Senado, Ricardo Monreal, le hace el trabajo sucio a la 4T, proponiendo “multas y sanciones para controlar las redes sociales”. Incluso en su mañanera, el presidente se aventó la “puntada” de que “hasta los bots tienen derechos”, como si un bot fuera una persona real.

Lo cierto es que las plataformas de redes sociales han sido sometidas solamente en regímenes antidemocráticos, como en algunos países de África y Asia, propuestas realizadas por líderes enanos y autoritarios que creen que el uso de las redes sociales puede ser controlado y manipulado por sus Gobiernos. ¿Dónde queda la libertad de expresión? ¿Qué vamos a poder publicar sin que el Gobierno nos de permiso? Y ¿Qué pueden esperar las empresas que quieran invertir en México si permitimos este control cavernícola del uso de las tecnologías de información en esta nueva modernidad?

Al senador y líder de la bancada de Morena le llovieron reclamos en las redes sociales por parte de los usuarios y se vio obligado a “posponer” su iniciativa. ¿Así es como aspira este sujeto a convertirse en presidente de la República en 2024? ¿Acaso su experiencia de haber sido seis veces diputado federal, senador y gobernador de Zacatecas no le dicen que es una brutal estupidez dicha iniciativa? O ¿Solo estaba realizando el trabajo sucio de la 4T para de manera servil ganarse puntos con su jefe político?

Las redes sociales deben seguir siendo libres, porque son una expresión de la sociedad y sus ciudadanos, mujeres y hombres que puedan seguir compartiendo sus fotos, comentarios y opiniones libremente con una sola restricción impuesta por las propias plataformas de esas empresas: el no violentar los principios de paz. Si incitas a la violencia, no debes tener acceso a redes sociales. La violencia nos ha lastimado mucho en Sinaloa, y yo aplaudo que estas plataformas hayan tenido el valor de cancelar las cuentas de un violento, y con mayor razón si ese violento es el presidente de una nación. Las redes sociales no deben permitir violentos ni autócratas y nosotros tampoco.