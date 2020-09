El presidente no estará en la boleta electoral en 2021, ¿pero los expresidentes sí?

El 15 de septiembre el presidente López Obrador envió al Senado su “consulta popular” para enjuiciar a los 5 expresidentes del PRI y del PAN desde 1988 a 2018. La Ley Federal de Consulta Popular, en su artículo 26, marca que “cuando la consulta provenga del presidente de la República se seguirá el siguiente procedimiento”: el Senado “enviará a la Suprema Corte (SCJN) la propuesta de la pregunta formulada para que resuelva y notifique si la propuesta es constitucional o no, en un plazo de 20 días naturales”. Por lo tanto, el plazo vence el lunes 5 de octubre y el fallo de la Corte será inapelable. Si la Corte “reconoce su constitucionalidad” reenviará la propuesta para su aprobación por mayoría simple al Senado y a la Cámara de Diputados; y al aprobarla se le notificará al INE para darle difusión en una campaña nacional en los tiempos oficiales de radio y TV del propio INE, así como incluirla en la próxima jornada electoral para que se realice dicha consulta (artículos del 40 al 49).

La propuesta del presidente dice: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

La respuesta ciudadana es contundente, sin duda la inmensa mayoría de los mexicanos estamos de acuerdo con que si un presidente fue corrupto, debe pagar con cárcel e incluso recuperar el daño patrimonial que le haya causado a la nación. Sin embargo, ¿qué litis (argumentación jurídica) podrán defender los 11 ministros de la Suprema Corte para explicar que ahora el presidente debe preguntarle a la gente si debe o no cumplir la ley? ¿Que no se supone que el presidente, cuando tomó protesta, juró bajo mandato constitucional cumplir y hacer cumplir la ley?

Si el presidente tiene pruebas, que las presente ante la Fiscalía. Todos le vamos a reconocer que ese camino es el correcto (legalmente constitucional) para que políticos rateros, expresidentes o no, paguen con cárcel y regresen lo que se robaron.

Pero el verdadero propósito de Morena y su 4T en esta “consulta” es tan corrupto hoy como el pasado del Prian que tanto critican, ya que en realidad esto solo responde a una estrategia mediática y electoral de cara a las votaciones intermedias en 2021. Si la Corte vota políticamente a favor de lo que quiere el presidente, entonces turnará la consulta para su aprobación por mayoría simple en el Senado donde Morena y sus aliados suman 74 escaños y solo necesitan 65 senadores para aprobarla; y ni qué decir del Congreso donde Morena cuenta con 251 curules más los diputados aliados, y con esto lograrían ambas estrategias, la mediática y la electoral.

Por un lado, el INE quedaría obligado a implementar una campaña nacional para promocionar esta consulta en sus tiempos de radio y TV; y electoralmente es evidente que a la hora de votar por los candidatos en 2021 y al mismo tiempo tener en la boleta los 5 nombres de los expresidentes del PRI y del PAN, también se busca generar un rechazo a esos partidos justo en el momento de que la gente esté votando.

Primero el presidente López Obrador se quiso meter a la boleta con la revocación de mandato en 2021, ya no lo logró; entonces ahora busca meter en la boleta electoral a los expresidentes del PRI y del PAN. Sin duda es una gran estrategia del presidente, pero no es para “meter a los corruptos a la cárcel”, sino para que Morena gane las elecciones. El camino para meter a la cárcel a un delincuente es presentar pruebas ante la Fiscalía, no consultas ante el INE.

No se trata de que gane Morena o gane el PRI o el PAN, se trata de que pierdan los tres. Por lo tanto, si los expresidentes estarán en la boleta electoral o no, la respuesta está en la Corte. Pero no nos dejemos engañar con esta absurda estrategia del presidente, la respuesta está en la gente.