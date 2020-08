El valor del trabajo en la familia

En estos días de pandemia y de esta terrible crisis económica donde miles de empresas han cerrado y millones de personas se han quedado sin empleo, bien vale la pena reflexionar un poco sobre el valor del trabajo, no solo para nosotros mismos, sino para nuestros hijos y nuestras familias.

Desde muy niño mis padres me enseñaron a trabajar. Mi madre es una maestra normalista ya retirada, “la maestra Artemisa” le decían en la escuela Jaime Torres Bodet (hoy Libertad), donde yo estudié mi primaria, allá en el Campo 1 en el ejido Francisco Villa en Los Mochis; mi padre, un abogado de la UNAM, también fue agricultor y comerciante, quien desde niño me enseñó a arrear, desparasitar, marcar y ordeñar vacas. Mi abuelo era el general Roberto Cruz, quien peleó en la Revolución Mexicana al lado de mi general Plutarco Elías Calles y mi general Álvaro Obregón. Mi abuela paterna era una líder sindical de las trabajadoras del sector salud, “doña Adelina” le decían.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Fue justo a la vuelta de la casa de mi abuela donde empecé a chambear de mesero en una marisquería; me iba muy bien, me quedaba con mis propinas y me daban una campechana con todos los poderes diario, yo tenía 7 años de edad. Sin embargo, fue a los 8 años, en el puesto de frutas y verduras de mis abuelos maternos, mi Papá Boyo y mi Mamá Yaya, en el Mercadito Independencia, donde realmente aprendí a trabajar barriendo el puesto, limpiando cebollas y tomates, y, lo mejor de todo, aprendí a sacar cuentas de tres en el aire; fue ahí donde comenzó mi gusto por los números y las matemáticas, no fue extraño que años después me fuera a Monterrey a estudiar Economía.

Al cumplir 12 años terminé mi primaria y conseguí trabajo en el VH de “cerillito” o empacador, ahí por el Rosales. No me pagaban pero las propinas eran muy buenas, y cada día alguna fruta que ya empezaba a pasarse de madura la ponían en oferta, así que yo llegaba a mis casa con un bolsón de plátanos, mangos y, en temporada, hasta mandarinas. Tomaba el camión Libertad o 72 Chamizal, y así me movía de mi casa a la escuela, a la chamba en el Mercadito, al VH y, por la Degollado, a mis clases de piano con el profesor Adolfo Hernández de la Mora, donde tocaba el acordeón en la estudiantina. Fue por la música que pude ir dos veces a tocar y conocer desde niño Estados Unidos; hasta la fecha sigo tocando piano y guitarra, y creo que disfruto más la música que cualquier otro pasatiempo en mi vida.

Ya en mi secundaria en el Colegio Mochis y en mi prepa el Cecyt (Cbtis 43), yo trabajaba primero barriendo y limpiando los baños de un bar de mi padre, el Chaplins, por la Rendón y Zaragoza. Ahí la verdad no me iba muy bien, pero ya en segundo y tercero de prepa pude trabajar de noche de mesero y ahí sí hice mi agosto macizo para ahorrar y después irme a estudiar a Canadá en el verano de 1992. Regresé y en 1993 me fui a estudiar Economía a Monterrey.

Hoy soy empresario y padre de Yass, Sergio y Roberto (con el favor de Dios vendrán más) y observo a la distancia algunos de los cambios generacionales en cuanto al valor del trabajo en la familia. He escuchado algunos jóvenes decir que les “da pena que los vean barrer en la calle o lavando carros”. El error no es de las nuevas generaciones, el error es de mi generación. No hemos enseñado a nuestra juventud el valor del trabajo en la familia, ese error no lo cometieron ni nuestros padres y menos aún nuestros abuelos, sin embargo, nosotros sí hemos fallado con las nuevas generaciones para enseñarles a trabajar.

Si eres un hijo o una hija, te invito a reflexionar sobre los millones de personas que hoy sufren la crisis de estar desempleados. Nunca te avergüences de tu chamba, recuerda que cualquier trabajo honesto es digno. Y si eres papá o mamá, ayúdales a tus hijos a atesorar el valor del trabajo, ya que estarás enseñando a tus hijos a salir adelante, especialmente en tiempos de adversidad, para que puedan enfrentar una crisis económica como la que hoy padecemos en Sinaloa, en México y en todo el mundo. Estudiar y trabajar es el camino de una vida digna y feliz.