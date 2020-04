¿En el ‘plan’ económico y de combate al desempleo de AMLO están ‘primero los pobres’?

El domingo pasado el presidente AMLO anunció su “plan” para reactivar la economía y el empleo en México, basado en “aumentar la inversión en obra pública, otorgar 2.1 millones de microcréditos para pequeños negocios (mipymes), generar 2 millones de empleos en 9 meses y los ahorros por la austeridad republicana”. El presidente dijo que su “plan lo va a financiar con la partida de estabilización de ingresos presupuestarios y del dinero guardado en los fideicomisos del país”; también insistió en mantener sus proyectos de las 6 refinerías y Dos Bocas, el nuevo aeropuerto de la CDMX y el Tren Maya. “Aumentará la producción de gasolina en 400 mil barriles adicionales y se destinarán a Pemex 65 mil mdp extras; todo esto sin aumentar la deuda”, insistiendo en que esta es “solo una crisis transitoria”.

En cuanto a la generación de empleo debido al aumento en obra pública, según los propios “datos del presidente”, por construcción de vivienda se van a generar medio millón de empleos (no permanentes), más otros 80 mil empleos por la construcción del Tren Maya y la contratación de 45 mil médicos y 31 mil elementos adicionales del Ejército y la Guardia Nacional. Los números no dan, ya que a penas alcanzan a sumar 650 mil nuevos empleos, a penas ajusta para compensar los empleos perdidos a finales de 2019. Pero, además, no existe ningún año con registro en los empleos formales del IMSS que se hayan generado 2 millones de empleos en 12 meses, mucho menos en nueve; 2017 fue el año de mayor registro de nuevos empleos con una cifra récord de 800 mil nuevos empleos; y ya durante el Gobierno de la 4T en 2019 se crearon tan solo 300 mil empleos, entonces ¿cómo creerle al presidente que va a generar cuatro veces más de empleos en promedio al mes, durante un año en crisis con la economía parada? A menos que ¿él pensara que 2 millones de créditos se traducen en dos millones de empleos? Es decir, dos millones de empresas exitosas donde no quebró ninguna y todas pagaron su crédito en 2020.

El presidente concluyó insistiendo que en su Gobierno están “primero los pobres” y que sus “programas sociales hoy alcanzan a 22 millones de mexicanos en pobreza”; qué bueno que se dirija a ellos, quienes más necesitan nuestra solidaridad económica; bien por eso, pero, ¿y los otros 100 millones de Mexicanos? No hubo una sola mención, ni una sola palabra de aliento, de solidaridad, vaya de apoyo económico ni a las empresas que hoy están cerradas, ni a los millones de trabajadores mexicanos que han perdido su empleo o han visto disminuir sus ingresos de forma drástica. En 56 minutos de mensaje el presidente fue incapaz de dedicarles una sola frase a los desempleados o a las empresas cerradas e incluso a miles de pequeños negocios ya en quiebra. Qué bueno que haya 10 millones de becas para estudiantes y qué bien que les adelantó la pensión 4 meses a 8 millones de adultos mayores, pero esos casi 19 millones de mexicanos (en su inmensa mayoría) no son parte de la población que genera riqueza y trabaja en México. Entonces ¿cómo puede ser esto parte de su “plan” de reactivación del empleo?

En EUA el presidente Trump ha decidido proteger a los desempleados regalando dinero a quienes han perdido su trabajo por la crisis, aumentando el seguro de desempleo; por el contrario, el presidente Macron, en Francia, y otros países de la CEE han apostado por proteger el empleo, pagando al menos el 80 por ciento de la nómina de las empresas privadas para que al terminar el paro en la actividad económica, no se haya disparado el desempleo.

Son las empresas y los trabajadores los que producen la riqueza y aportan con sus impuestos los ingresos del Gobierno; y con ese dinero se otorgan los apoyos de los programas sociales a los más pobres. Así que, como dice el propio presidente “primero los pobres”, si el presidente AMLO no recapacita y corrige su “plan”, consensuando un nuevo acuerdo incluyente con el sector empresarial, entonces desafortunadamente cuando revienten las empresas y se colapse la economía no habrá más impuestos que recaudar y, al lastimarse las finanzas del Gobierno, los primeros perjudicados serán justamente los beneficiarios de dichos programas sociales, así que efectivamente sí serán “primero los pobres” quienes sufrirán fuertemente esta crisis; en segundo lugar estará la clase media trabajadora que podría pasar a engrosar las filas de los más pobres al perder sus trabajos. Tremenda paradoja sería, ya que AMLO se convertiría en el presidente que aumentó los millones de mexicanos en condiciones de pobreza y borró a la clase media, aumentando la brecha de la distribución del ingreso polarizando más las clases económicas entre ricos y pobres (cada vez más gente y más pobre). Desconozco si esta polarización económica le venga “como anillo al dedo” electoralmente a la 4T, lo cierto es que, como referencia de 1994 a 1995 con la devaluación del peso frente al dólar, tasas de inflación del 52 por ciento y una caída del PIB de -6.3 por ciento en México aumentaron en 16 millones los mexicanos en pobreza. En 2020 los pronósticos van de -4 por ciento hasta -8 por ciento del PIB, la depreciación del peso frente al dólar en 23 por ciento con el tipo de cambio entre 24 y 25 pesos por dólar y con presiones inflacionarias por la contracción de la oferta y al mismo tiempo aumento en la demanda de bienes de primera necesidad por la propia crisis del coronavirus.

A todo esto hay que agregarle la necedad de no querer financiarse con deuda, creo que los secretarios de Hacienda y Economía deberían explicarle al presidente que el concepto de finanzas públicas sanas no significa cero deuda, sino un nivel de apalancamiento óptimo para traer a valor presente recursos para invertir (no gastar) en el desarrollo del país, sin comprometer el riesgo de insolvencia o no pago. Hoy aún tenemos la calificación para una deuda aceptable entre 3 y 4 puntos del PIB; pero incluso con dos puntos del PIB estamos hablando de 500 mil millones de pesos, con lo que alcanza para un seguro de desempleo de hasta 90 días para 52 millones de trabajadores formales e informales de 3 mil 200 pesos por mes, que es el equivalente a un salario mínimo diario. O bien, construir un modelo híbrido (en equipo con los empresarios) para proteger el empleo formal como el modelo europeo y asignar recursos directos para proteger el desempleo informal como en EUA; Bolsonaro, en Brasil, ya lo implementó para 30 millones de brasileños y en México ¿cuándo, señor presidente?