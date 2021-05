En la batalla contra el cáncer están los niños más valientes y los diputados más cobardes

El cáncer es una enfermedad terrible que no distingue sexo ni edad, lo mismo ataca a una niña como Kimberly que lleva 6 años luchando por su vida a quien le diagnosticaron leucemia desde los dos años de edad; así como a mi tía Elvia quien falleció a sus 64 años, cuando le regresó un tumor cancerígeno que finalmente la mató, en plena pandemia de la covid, hace unos meses al no haber ningún quirófano disponible para volver a extirparlo.

A lo largo de años hemos conocido historias muy tristes pero al mismo tiempo llenas de valor y grandeza, protagonizadas por pequeños gigantes como Brayan o el valiente guerrero Kevin “el niño de las pulseras” quienes ya no están con nosotros. Algunas de estas historias las podemos conocer en mi cuenta de Facebook.com/RobertoElGueroCruz como el video sobre la valentía y la solidaridad de Kevin narrada por su incansable mamá, mi amiga Ana. Cuando le pregunté a Ana ¿qué te motiva a seguir en esta lucha si Kevin partió el 20 de enero? “Amigo güero porque eran los sueños de mi hijo” Kevin le dijo antes de partir “mamá si yo no estoy, quiero que tú continúes, que no dejes solos a mis amigos, a mis compañeros de lucha”. Es impresionante la solidaridad de estos extraordinarios niños guerreros que se enfrentan contra la muerte con una enorme valentía pero también con una gran empatía por sus amigos.

Hace años conocí en el pediátrico a varios de estos increíbles niños y niñas, como mi amigo Omar y luego él a sus casi 4 años lo dejaron visitarme en el Congreso llevando un cubrebocas puesto en 2017; me dijo “amigo güero me hacen bullying por usar cubrebocas” casi cinco años después, ya nadie le puede hacer bullying por usar cubrebocas. Pueden conocer a Omar también en mi Facebook la historia se llama Así es cómo un niño se convierte en gigante. Por las quimios, Omar dejaba su greñita en la almohada, y el pasado lunes afuera del pediátrico la prensa le preguntó “¿qué sentiste al perder tu cabello? Omar les dijo “me sentí muy solito, como si yo fuera el único en el planeta”. Hace menos de tres meses no podían operarlo para extraer una muestra de médula porque le faltaban $420 pesos para catéteres y agujas. A Kevin se le pasaron dos ciclos de quimioterapia con un costo de $26,000 pesos. Estas historias se viven en el pediátrico pero también en el seguro y en cada hospital público. Chabelita, la mamá de Kimberly, por ejemplo, no tenía refrigerador en su casa y dos veces se le echaron a perder sus medicinas por el calor. Kimberly también ha perdido su cabello.

En solidaridad con estos pequeños guerreros y acompañado de sus mamás, de mis amigos y de mi compañero de fórmula para diputado de Movimiento Ciudadano el doctor Torrontegui (neurocirujano que trabaja también en el pediátrico y que realiza un trabajo muy bonito con estos niños), decidí en solidaridad pedirle a Jazmín, la mamá de Omar, que me rapara para decirles a mis amigos que no están solos, que no están solitas. Pero también como un mensaje dirigido a las familias de todo Sinaloa para ser más solidarios y empáticos con estos valientes niños en su durísima batalla contra el cáncer.

Estoy convencido que si la ciudadanía abraza esta causa, entonces los políticos se van a quebrar y nunca más veremos a diputados votar en contra de su presupuesto de salud como lo hizo Morena, ni guardar un silencio cómplice como el PRI y el PAN; en la batalla contra el cáncer, tenemos a los niños más valientes y a los diputados más cobardes. He sostenido que al llegar al Congreso como diputado federal de Movimiento Ciudadano, mi máxima prioridad será cambiar la ley y garantizar el presupuesto de salud para que enfrenten con dignidad y con mayores posibilidades de éxito su enfermedad. Es urgente un cambio total, porque sin salud no hay escuela ni trabajo para nadie. Este es mi compromiso y esta debe ser la prioridad de todos.