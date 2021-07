La 4T llama ‘golpistas’ a familias de niños con cáncer sin medicamentos

El encargado de la salud pública del país declaró que “el caso de la escasez de medicamentos para niños con cáncer se debe a un tipo de narrativas de golpe que en América Latina se traduce en un golpe de Estado. “Esta idea de los niños cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, de los grupos derecha internacionales, que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana casi golpista”, afirmó Gatell en el programa Chamuco TV.

La ola de reclamos y justa indignación no se ha hecho esperar ante las miserables declaraciones de un tipo insensible que de forma cínica busca justificar la infamia por la falta de medicamentos y presupuesto para la salud de las niñas y niños más valientes de Sinaloa y de todo México.

Los actuales diputados federales de Morena muchos de ellos reelectos votaron sistemáticamente la reducción de los presupuestos de salud por instrucciones del presidente López Obrador, por ejemplo este año en Sinaloa perdimos más de $500 millones de pesos del rubro de Protección Social de la Salud, el desabasto de medicamentos en el IMSS y en el pediátrico es brutal.

Durante el debate que sostuvimos en el pasado proceso electoral a la diputada federal de Morena le tocó exponer el tema de salud, ella solo se limitó a sostener que “no existe tal desabasto de medicamentos”; durante mi réplica de un minuto decidí darle voz quien no había tenido voz, mi amigo Omar de 8 años de edad quien ha enfrentado la leucemia desde los tres años quien les dijo en una grabación a todos los diputados y diputadas de Morena y sus aliados de la 4T: “yo les pido que ya no nos dejen recaer, que no nos dejen sin dinero, sin medicinas solos sin nadie que nos apoye, muchos de mis amigos ya no están conmigo por que no tuvieron dinero las mamás para comprar las medicinas y aunque no me hayan apoyado antes yo no les tengo rencor, desde lo más profundo de mi corazón yo los perdono, que Diosito los bendiga y los perdone”.

¿A quién le crees? A la diputada federal de Morena que buscaba reelegirse y defender a la 4T; o a un niño de 8 años que busca apoyos económicos para defender su vida contra la leucemia. Y ahora resulta que el inepto subsecretario de salud dice que “no hay tal desabasto que en realidad esto es una conspiración para un golpe de estado y que son siempre las mismas 20 familias”.

La realidad es que nuestra niñez y las mujeres con cáncer son un problema muy serio por la falta de presupuesto para enfrentar su enfermedad, es urgente que la ciudadanía se una para resistir esta agresión, burla y peligroso desamparo en este tema tan sensible como lo es el combate al cáncer infantil y también el cáncer de mama. Mientras la sociedad en su mayoría siga votando por Morena de esa forma tan aplastante el problema de Salud en nuestro país no tendrá solución. Si queremos realmente construir un mejor futuro, debemos dejar atrás el pasado y darle la oportunidad a una nueva política, digna, inteligente y honesta a diferencia de los viejos partidos como Morena, el PRI y el PAN que representan exactamente lo mismo de siempre.

