La alianza del PRIAN está reprobada en los 32 Estados

La casa encuestadora regiomontana Poligrama realizó un estudio para conocer “el nivel de aprobación de la alianza PRI, PAN y PRD rumbo a las elecciones en 2024”; la encuesta nacional se realizó con una muestra de 32,000 cuestionarios (mil encuestas por cada uno de los 32 Estados de la República) alcanzando un nivel de confianza de 95% y un margen de error por estado de 3.1% y 0.55% a nivel país. El ejercicio se levantó vía telefónica del 12 al 16 de agosto con un tipo de muestreo aleatorio de hogares.

Sobre la pregunta “¿está usted de acuerdo en que exista una alianza entre el PRI, el PAN y el PRD para las siguientes elecciones?” A nivel país sólo el 34.72% aprobó esa alianza, por lo tanto casi dos de cada tres ciudadanos reprobaron dicha alianza. En el caso de los dos estados donde habrá elecciones para cambiar la gubernatura el año que entra, los resultados son muy similares. En Coahuila aprueba la alianza solo el 35.88 %, mientras que en el Estado de México los resultados para la alianza están un poquito peor ya que solo el 35.06% la aprueba, de tal suerte que de cara a las dos elecciones estatales en 2023, así como a la elección presidencial en 2024 dos de cada tres ciudadanos reprueban estas alianzas.

De hecho no existe ni siquiera un solo estado en donde la ciudadanía apruebe esta alianza del PRIANPRD ya que los estados en donde obtiene su mayor nivel de “aprobación” son Durango con 46.47%, Aguascalientes con 44.48%, Guanajuato con 42.30%, Zacatecas con 39.99% y Baja California Sur con 39.72%; mientras que los 5 estados que obtienen el menor nivel de aprobación son Campeche 26.86%, Veracruz con 26.97%, Tlaxcala con 27.92%, Tabasco con 27.98% y Chiapas 28.28%. Sinaloa por ejemplo también reprueba esta alianza, alcanzado de igual forma un nivel de “aprobación” de apenas un 34.71%.

No existe pues, ni un solo estado de las 32 entidades federativas que aprueben esta alianza ya que en todos y cada uno de los estados la alianza sale reprobada. Sin embargo el bajo nivel de aprobación de esta alianza no topa en los números reprobados a nivel país y en cada uno de los estados, a esto habría todavía que restarle el porcentaje de “simpatizantes” de esa alianza del PRIAN ya que se decepcionen al conocer que su candidato no era el de sus preferencias. Por ejemplo, ¿cuántos panistas ya no estarían de acuerdo con la alianza cuando les impongan un candidato del PRI? Y viceversa. Porque hay muchos que están de acuerdo con esa alianza “siempre y cuando su candidato salga favorecido” sino no. y Es entendible que ciudadanía y militancia simpatizante de un partido político se oponga a apoyar a un candidato de otro partido que no es de su preferencia o al menos el de su militancia.

Estas calificaciones reprobadas para la alianza prian en la encuesta se observan aún mejor si tomamos como referencia que en 2021 y 2022 se han realizado 21 elecciones para renovar gubernaturas y de esas 21 elecciones estatales en 19 la alianza perdió con la excepción de Durango y Aguascalientes donde los candidatos eran del pri y del pan respectivamente. Vale al pena también señalar que es un falso argumento eso de que “la alianza se consolida si suman a MC” ya que en todas y cada una de las gubernaturas que la alianza ha perdido, si sumamos los votos totales que alcanzó MC, el resultado final de las elecciones sería exactamente el mismo, no lograrían cambiar ni uno solo de los estados que perdieron.

La alianza está reprobada, así lo marcan las encuestas y así consta en actas en las elecciones. La ciudadanía lo sabe, pero políticos reprobados que dirigen esos tres partidos siguen viendo como negocio sus propias pluris. Morena y sus aliados de la 4T hoy ya suman 22 gubernaturas y podrían ser 24 con Coahuila y Edomex. Tiene razón el presidente López Obrador “la oposición está reprobada”. Desde el 2014 he insistido en que la alianza es con la ciudadanía, no con los partidos políticos, y hoy el tiempo y los resultados nos dan la razón.