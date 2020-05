¿La exembajadora de USA en México abre la puerta para extraditar al expresidente Calderón?

Esta semana, Roberta Jacobson, exembajadora de Estados Unidos en México, declaró a la revista Proceso que el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón “sí tenía información de las actividades ilícitas de Genaro García Luna y sus nexos con narcotraficantes”; incluso aceptó que dicha información también era de conocimiento del Gobierno estadounidense al afirmar que “conocían las andanzas de García Luna, pero debíamos trabajar con él”. La embajadora señaló que “culpar a USA por datos que poseía y sugerir que el Gobierno de México no tenía la misma información sobre la corrupción de un funcionario, probablemente es tan inocente y peor, francamente, que una duplicidad”, y para sostener su argumento de complicidad del gobierno panista de Calderón con el narco, añade que “la información que obteníamos (en el departamento de Estado en Washington) era por conducto de funcionarios estadounidenses, pero esta información venía de parte de funcionarios mexicanos, dado que ellos eran los que más información tenían sobre la corrupción de García Luna”.

Posteriormente Jacobson acotó que era “información no confirmada”, sin embargo, la exembajadora concluye tajante en su entrevista que “el Gobierno mexicano sabía tanto como nosotros, incluso más, y nunca tomó acciones en su momento”. Al respecto, el presidente López Obrador insistió en su demagogia de someter a “consulta del pueblo” si se enjuicia o no a los expresidentes. Lo cual es un circo de pantomima ya que el presidente debería ser el primero en apegarse a la ley, y en caso de contar con pruebas en contra de Calderón o cualquier otro expresidente, deberían enjuiciarlos en un tribunal y no en una consulta popular; y de resultar culpables, debe encarcelarlos y resarcir el daño económico a la nación a costa del patrimonio inexplicable de quienes resulten culpables. Eso debe hacerse porque lo ordena la Constitución. La consulta sería un show circense y un juicio que responde más a levantar la caída en la popularidad en las encuestas del presidente y a las expectativas electorales a la baja de Morena y su 4T para 2021.

Lo cierto es que las contiendas electorales no estarán al margen de este tema ni en México el año que entra, ni este año en Estados Unidos. Gibrán Ramírez, activista de la 4T, plantea que el presidente Trump podría “pegarle a Calderón para pegarle a los demócratas (por omisos o cómplices) ya que cuando Calderón y García Luna estaban en el poder, el presidente de los Estados Unidos era el demócrata Barack Obama (2008 a 2016)”, con ello infiere sobre la colaboración permisiva de ambos gobiernos en complicidad con el narco, ya que “Estados Unidos sabía, condecoró y consintió a García Luna”, afirmó en el programa La hora de opinar.

Solo habría que aclarar que el FBI le otorgó un reconocimiento al exsecretario de Seguridad “por las investigaciones y arrestos de fugitivos” en 2004, y también en 2005 la DEA condecoró a García Luna “por su valiosa colaboración en la lucha contra el narcotráfico”, pero en 2004 y 2005 el presidente era el republicano (igual que D. Trump) George Bush. Sin embargo, la agenda mediática gringa contra las drogas sí podría motivar a Trump (en caso de tener pruebas) para animarse a solicitar la detención y, en su caso, extradición de un expresidente de México, y con ello tratar de recuperar la caída en las encuestas por su pésima gestión sobre el coronavirus que ya ha cobrado la vida de 75 mil estadounidenses a la fecha. Esta motivación del “candidato” Trump no implica que Calderón sea culpable o inocente, pero sí podría generar su captura, y posteriormente en el juicio en Nueva York demostrar con pruebas su complicidad con su secretario de Seguridad para proteger narcotraficantes.

Bien decía Adolfo Aguilar Zínser (qepd): “Si los políticos pensaran en sus familias antes de actuar, tomarían mejores decisiones y serían mejores gobernantes”; en eso también deberíamos pensar los ciudadanos antes de votar.