La honestidad es como estar embarazada

Cada que se acercan las campañas electorales nos encontramos con encuestas que buscan conocer los atributos que más le interesan a los electores sobre los posibles candidatos y políticos en el poder; y en dichas encuestas una de las típicas preguntas es “en su opinión, ¿cuál de los siguientes candidatos es el más honesto, y cuál el menos honesto?” o bien, “entre los partidos políticos del PRI, PAN, MORENA, etc. ¿cuál es honesto y cuál no?”

¿Será correcto catalogar a todo un partido como honesto o deshonesto?, creo que es una cobardía señalar de corrupción a todo un grupo sin dar nombres, y para criticar hay que tener la autoridad moral de hacerlo con el ejemplo. En mi caso, cuando yo militaba en el PAN, señalé puntualmente con pruebas cada acto de corrupción de una docena de panistas con nombre, apellido, fotografías y ligas de internet de cada señalamiento. Lo pueden comprobar en google.com tan solo tecleando “los 12 traidores del PAN” y también en debate.com.mx escribiendo “los judas del PAN”. Siempre he criticado a los políticos cobardes que encierran a los militantes de un mismo partido encasillándolos a todos en el mismo nivel; cuando existen mujeres y hombres honestos, especialmente en las bases o militantes “de a pie”.

Asimismo, en el caso del PRI y el malovismo de igual forma hay una enorme diferencia entre ser parte de una administración, a ser cómplice de la corrupción. Hoy estamos viendo ya funcionarios menores enfrentando la justicia por actos de corrupción, ojalá el proceso llegue hasta el más alto nivel de secretarios, como el exsecretario de Finanzas y el propio exgobernador, y que se descarte a todos los otros funcionarios que no fueron ladrones, y que en justicia paguen los que sí robaron.

Pero no debemos olvidar a quienes, incluso sin ser parte de la anterior administración, sí son cómplices de su corrupción, ya que fueron sus encubridores; me refiero a todos y cada uno de los diputados del PRI de la anterior legislatura que votaron a favor las cuentas públicas del exgobernador Malova. Con todo el escándalo que ahora empieza a ser público, ¿cómo van esos diputados a justificar su voto a favor de solapar todo ese chiquero? Muy caro les costó en las pasadas elecciones, y ellos lo sabían, pero obviamente no quisieron negarse a una orden directa de su jefe máximo, el actual gobernador Quirino Ordaz, quien, sin ser parte de la anterior administración, se convierte en el mayor cómplice para solapar toda esa corrupción.

En Morena tampoco se puede generalizar a todos por igual. Hemos visto diputados de la actual legislatura en Sinaloa que han votado a favor de los intereses presupuestales del gobernador, otros incluso que han votado en contra de los propios estatutos de Morena, como el caso del respeto y la igualdad de derechos de la comunidad de la diversidad sexual. Estos dos temas para mí son simplemente inexplicables, y en política, cuando no existe una explicación coherente, la única explicación lógica que queda en la percepción ciudadana es la del dinero. Y si a esto le sumamos las acusaciones de corrupción por la compra de votos por 200 mil pesos entre ellos mismos, es evidente que esta “explicación” o percepción cobra mayor fuerza entre la ciudadanía.

Como ciudadanos, quiero invitarte a que ya terminemos con la mentira de que la honestidad puede medirse en grados. La honestidad no acepta grados, es como preguntar si “¿robar poquito es menos peor que robar mucho?”; la honestidad es como una mujer embarazada, no podemos preguntar “¿quién está más embarazada, Luz o María?”, ninguna mujer está más o menos embarazada, está o simplemente no está embarazada. De igual forma con el valor de la honestidad, no podemos plantear “¿quién es más o menos honesto?”; un individuo es honesto o simplemente es corrupto. No hay más. Y tú, ¿de qué lado estás? Recuerda que el bando que elijas será decisivo en el nombre que van a heredar tus hijos, para bien o para mal. Honestidad o corrupción, tú decides.