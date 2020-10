La “mañanera” del presidente en la ONU

La semana pasada, el presidente López Obrador dio su mensaje como mandatario de México ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU). Durante los 18 minutos que duró su discurso se limitó a realizar una extensión de su “mañanera” matutina, pero ahora ante la ONU. Comenzó hablando de las “atrocidades de la colonización”, las tres transformaciones sobre la Independencia, la Reforma y la Revolución mexicana, y que ahora él “encabeza la Cuarta Transformación”. Sobre la crisis de salud por la pandemia del COVID dijo que “ya estamos saliendo”, pero no mencionó números ni plazos; sobre su modelo económico criticó el pasado y dijo que “ahora es diferente porque apoyamos a los de abajo y no a los de arriba”; mencionó varios de sus programas sociales, pero no dijo cómo va a combatir el desempleo, cómo va a impulsar el autoempleo, solo hizo un comentario escueto de que “ya están llegando algunas inversiones”, pero tampoco dijo ni cuáles ni cuántos empleos podrían generar.

Posteriormente dijo que en “Estados Unidos ya viven 38 millones de mexicanos y que este año enviarán a México más de 40 000 millones de dólares, a pesar de la pandemia; y con esas remesas y los programas sociales vamos a levantar la economía”. Como si el aumento de la migración de un país fuera motivo de orgullo como para presumirlo en un foro ante 192 países; las remesas han aumentado porque a mayor número de migrantes, mayores envíos de dinero, además esos migrantes se han tenido que ir en busca de oportunidades de trabajo porque no las han encontrado aquí en México. Ese debería ser un motivo de preocupación e incluso de vergüenza para un Gobierno y no motivo de orgullo internacional. Sin embargo, no fue capaz de hacer un enérgico llamado para que se detengan las violaciones a los derechos humanos de nuestros migrantes que son explotados y denigrados en Estados Unidos, justo ahí ante la ONU que su misión principal es garantizar el respeto a los derechos humanos y la paz. No tuvo el valor de enviarles un mensaje de solidaridad a todos los mexicanos que han sufrido y que siguen sufriendo estas discriminaciones; claro, prefiere mantenerse con una actitud sumisa ante el hoy presidente y candidato Donald Trump. Tampoco dijo ni pío sobre la posición que asumirá México como miembro no permanente ante el Consejo de Seguridad de la ONU del cual México volverá a ser parte en enero del 2021. Es evidente que su silencio demuestra que el voto de México ante el Consejo estará al servicio de Estados Unidos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El mensaje del presidente Obrador deja ver su limitada visión del papel que debe jugar México en el mundo en materia comercial o como aliado de la defensa de los derechos humanos ante los distintos organismos internacionales vinculados a la propia ONU, tampoco entiende el papel de otros países en México, sus inversiones, su turismo; en fin, ese mensaje fue sin duda la oportunidad perdida de posicionar a nuestro país como un Estado de vanguardia. Por el contrario, prefirió contar la historia de que “había un avión presidencial que ya lo rifamos y ahora lo vamos a vender”. Dejando ver al mundo sus engaños y como si la Asamblea General de la ONU fuera una más de sus “mañaneras”.

Finalmente, cerró hablando de él mismo, diciendo que él es “un creyente” y que “su credo es la fraternidad”, aunque hace apenas unos días en su “mañanera” cuando se le cuestionó por el nivel de polarización y enfrentamientos entre los usuarios de redes sociales en el país y se le pidió hacer un llamado a la unidad ciudadana, el presidente dijo que “eso que para unos es motivo de preocupación, para mí es motivo de una gran satisfacción”. ¿Qué pensarán de este mensaje los tres senadores por Sinaloa? Ya que es el Senado el responsable de legislar la política exterior. Y más importante aún, ¿qué sentirán los miles de sinaloenses que tienen algún familiar viviendo y trabajando macizo en USA y que el presidente no los defendió? Lo sabremos en 2021, porque a los familiares de nuestros paisanos migrantes no se les va a olvidar, y a muchos ciudadanos como yo tampoco.