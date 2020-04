La peligrosa polarización presidencial

Desde hace años los mexicanos estábamos cansados de la corrupción e impunidad entre el PRI y el PAN en el poder, en gran medida eso generó un voto de castigo en contra del “PRIAN”, dándole un contundente triunfo a AMLO y su tristemente célebre voto “5 de 5” para todos los candidatos de Morena; sin embargo, el PRI no era una opción honesta por quien votar, y el PAN y su candidato menos, esto, sumado al tres veces aspirante presidencial, le dio el triunfo a AMLO con más de 30 millones de electores que representaron arriba del 53% de la votación en 2018.

Incluso hoy, el PRI y el PAN siguen empinados en su credibilidad por tantos años de abusos, lo cual no significa que Morena sea mejor, todo lo contrario, pareciera que son igualitos; simplemente observemos que durante este gobierno las compras sin licitación pública se incrementaron 77% al cierre de diciembre de 2019. Comprar sin licitar es robar. Es la misma corrupción de Morena que la del PRI o el PAN, no me extrañaría que terminen en alguna elección haciendo alianza los tres.

Ya en 2021 tendremos tiempo de reflexionar ¿por quiénes hemos votado?; ¿por qué y para qué lo hicimos? y más importante aún, ¿qué hemos aprendido de nuestros errores a la hora de votar y escoger a nuestros empleados públicos?; y sobre todo ¿cómo podemos construir mejores opciones desde la ciudadanía para ganarle a estos partidos políticos y lograr gobernantes dignos?

¿De qué tamaño es un presidente que cuando lo cuestiona un ciudadano, el mandatario le contesta “y tú por quién “votastes” ¿no se supone que gobierna para todos?; el presidente AMLO para muchos (cada vez menos) es un influencer, por lo tanto ¿cuál será el impacto de sus adjetivos polarizadores en la división que hoy impera entre los mexicanos? e incluso muchos en constante enfrentamiento en redes sociales entre “pueblo bueno y pueblo malo”; “chairos y fifis”; “ricos y pobres”; “de izquierda y de derecha”; “conservadores y neoliberales”. Estos dos últimos al grado del absurdo, ya que lo opuesto a un conservador es un liberal, sin embargo, el presidente señala a ambos como sus “adversarios”.

El presidente ya no debe ver a ningún mexicano como su adversario simplemente porque ya es presidente. Por el contrario, debería convocarnos a todos como aliados en un plan económico incluyente donde no se excluya a las empresas y a los trabajadores que chambean duro para pagar sus impuestos y generar empleos; porque desde el momento en que juró como presidente, sus verdaderos adversarios son la pobreza, la ignorancia, la inseguridad y todo lo que impida que los mexicanos prosperemos y que nuestros hijos puedan estudiar más y vivir mejor de lo que lo hemos podido cada uno de nosotros. Hoy veo con mucha preocupación la peligrosa polarización del país promovida tristemente desde el propio presidente clasificando (denostado) con estos adjetivos a los mexicanos en cada entrevista mañanera, cuando él debería ser el más interesado en tener una nación unida.

Y no se trata de una amnistía para perdonar a quienes de forma violenta o corrupta se han enriquecido a costa del pueblo, por el contrario, el presidente debe tener el valor de señalarlos por nombre y apellido, apegarse a la ley, juzgarlos y en su caso encarcelarlos y resarcir el daño a la nación a costa del patrimonio de quien resulte responsable de delitos tan abusivos. De lo robado podría recuperar más dinero que de la demagógica pantomima de su supuesta “austeridad republicana”.

La crisis económica y de salud ya es un reto mayúsculo, todos debemos trabajar en mantenernos unidos y solidarios entre nosotros, por eso quiero invitar a los que pensamos diferente al presidente y también a todos los ciudadanos que libremente piensan igual que él, a que dejemos de pelear entre nosotros por defender lo que hacen los políticos, empezando por el presidente. Los ciudadanos debemos ser críticos con nuestro presidente por el bien del país, e incluso del propio presidente.