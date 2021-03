La prioridad en el 2021

Estamos ya apunto de comenzar el proceso electoral en 2021, las campañas arrancan el domingo 04 de marzo, serán 60 días de campaña y la jornada se realizará el domingo 06 de junio de 2021. Las contiendas se van a desarrollar en el marco de la pandemia del covid y esa sin duda es la prioridad. Quienes apuesten a las campañas tradicionales, los grandes mítines basadas en el acarreo de las viejas estructuras partidistas estarán destinados al rechazo de la ciudadanía ya que con su necedad solo van a demostrar que les importan más los votos que las vidas.

Hoy las candidaturas pasarán por la prueba de campañas más frescas, disruptivas, donde lo inteligente es ciudadanizar y no politizar los proyectos; sin embargo, habrá quienes hagan gala de su falta de imaginación y apuesten por las viejas formas de hacer política comenzando por la plataforma por la cual se presenten ya que hay de partidos a partidos y de candidatos a candidatos. Un buen ciudadano con un mal partido su expectativa de triunfo será muy pobre y viceversa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pero eso no es todo, habrá que demostrar capacidad en los hechos, con una trayectoria honesta y que haya defendido a la ciudadanía en causas realmente importantes para nuestra sociedad, como por ejemplo, la salud de nuestras familias, la educación de nuestros hijos y la reactivación de nuestras empresas que son quienes nos ofrecen realmente las oportunidades de trabajo.

La pandemia nos ha lastimado gravemente en el tema de salud principalmente, pero también en el cierre de empresas e incluso ha afectado la educación de nuestra niñez y juventud, ya que, obviamente, no es lo mismo las clases en línea que el aprovechamiento académico de nuestros estudiantes con las clases presenciales y no dejemos de lado que muchos alumnos quedaron excluidos por no tener acceso a internet por vivir en zonas rurales donde no hay señal, o bien por no tener dinero para pagar la luz o el internet.

Por otra parte, no debemos descuidar que todo lo anterior no será suficiente si descuidamos los temas de valores como el respeto a las mujeres y a la libertad de decidir de cada mujer y de cada hombre; y desde luego el valor de la verdad y la honestidad. A todas esas mujeres que han sido violentadas, discriminadas y abusadas, tenemos que decirles que no están solas, que somos muchos y cada día somos más quienes las seguiremos acompañando y defendiendo en su continua lucha por la igualdad de sus derechos.

A todas esas familias que han perdido un ser querido, que han perdido sus empleos o que a sus hijos el Gobierno los ha lastimado en su educación como cuando les quitaron sus uniformes escolares, les reitero que no están solas. Tengo una gran confianza de que juntos enfrentaremos el presente para construir de la manos de la ciudadanía un mejor futuro. Tengamos muy presente todo lo aprendido en el pasado, todo lo que estamos padeciendo en el presente para tomar mejores decisiones en el futuro en este 2021. Sinaloa y nuestras familias requieren de una gran ambición y no de un enorme complejo. Atrévete a cambiar porque este 2021 no se trata de los políticos del ayer, sino de tu familia, de tus hijos y de ti hoy.