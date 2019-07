La quirinización de las cuentas públicas

La cuenta pública del Estado es el informe financiero que determina cómo los funcionarios públicos gastaron nuestros recursos públicos, es decir, cómo los gobernantes utilizan el dinero de nuestros impuestos.

Por otra parte, el Congreso del Estado es considerado constitucionalmente la casa del pueblo de Sinaloa, ya que sus 40 legisladores son quienes representan a 3 millones de sinaloenses. Los diputados no representan a los partidos políticos, ni al Gobierno, ni al municipio y mucho menos al gobernador; los diputados representan a los ciudadanos, y por eso una de sus principales obligaciones justamente es la de fiscalizar el buen uso del dinero de sus representados; nuestros impuestos, los llamados recursos públicos.

Sin embargo, la obligación constitucional de los diputados de fiscalizar los recursos públicos se perdió en Sinaloa por la perversidad del gobernador y la cobardía del PRI y sus cómplices. El gobernador le ordenó al PRI y a sus cómplices en la Cámara de Diputados que aprobaran la reforma de ley a los artículos 37 y 43 de nuestra Constitución.

Esta aberración constitucional recibió un tremendo rechazo de la ciudadanía sinaloense, y no era para menos ya que la reforma implicó un acto cobarde o ignorante que favorece la corrupción gubernamental; ya que los propios diputados renunciaron a su obligación de fiscalizar los recursos públicos y, peor aún, le quitaron su derecho a los ciudadanos de conocer en una sesión pública cómo los políticos utilizan nuestro dinero. A cambio de eso ahora la ASE realiza una “muestra” y ellos “dictaminan los informes” y lo hacen en la privacidad de sus oficinas, no bajo el escrutinio público en una sesión en el pleno del Congreso a la vista de todos. Dato curioso, la Comisión de Fiscalización en el Congreso de Sinaloa es la que tiene más diputados, siete en total, cuando todas las otras solo tienen cinco (ahora esta Comisión podría ser solo la oficialía de partes de la ASE).

Y por si fuera poco, también aprobaron un retraso de dos años para dar a conocer la información; por eso las cuentas públicas de 2017 apenas las estamos conociendo en 2019. Obviamente el PRI-gobierno no quería que se supieran sus “cuentas” antes de las elecciones en 2018.

Fue precisamente hace dos años, el 20 de julio de 2017, cuando tuvimos aquel jueves negro para la transparencia y rendición de cuentas públicas en Sinaloa. Yo tenía de frente a los diputados y a los ciudadanos, ya que me tocó presidir esa sesión, y puedo dar cuenta de que ninguno de los diputados entregados al régimen tuvo el valor de subirse a la tribuna a defender la postura del gobernador, pero eso sí, a la hora de votar todos agacharon la cabeza y levantaron el dedo diciendo “a favor”, al mismo tiempo se escuchaban los gritos de los ciudadanos desde las gradas del Congreso: “traidores”, “vendidos”. 27 diputados votaron a favor y solo 13 nos opusimos: perdió la transparencia, ganó la perversidad.

Yo quiero invitar a cada sinaloense a que si tienes contacto con algún diputado o diputada de Morena le preguntes: ¿por qué no han sometido al pleno una contrarreforma para quitar la privatización o quirinización de las cuentas públicas?; se apruebe o no, la gente tiene derecho a saber quién está con el pueblo y quién está con Quirino. No te quedes callado, usa las redes sociales para decirle todos al gobernador: “las cuentas públicas son públicas, no son privadas; la transparencia combate la corrupción”.

He sostenido que los hombres públicos no tienen derecho a tener finanzas privadas, y con mayor razón las finanzas públicas jamás deben ser privatizadas. El dueño del dinero es la gente, los gobernantes son nuestros empleados, por eso se llaman funcionarios públicos. Y es una torpeza que algunos políticos aleguen en contraparte un supuesto beneficio por la “despolitización de las cuentas públicas”, ya que no se puede despolitizar lo que por principio es público. Don’t be stupid!