La trágica lentitud de la vacunación vs la covid

El subsecretario de salud y encargado de la campaña de vacunación contra la covid el dr. López-Gatell, acaba de decir que “el 40 por ciento de la población mayores de 18 años ya está vacunada”. Una más, otra más de las mentiras de este Gobierno de Morena y su 4T. Al consultar el sitio www.ourworldindata.org (nuestro mundo en datos o estadísticas) podemos observar una tabla que a México nos ubica apenas con el 16 por ciento de la población ya completamente vacunados, es decir con ambas dosis o con vacunas que su aplicación es de una sola dosis.

Es indignante ver a las autoridades federales de salud mentir sistemáticamente en cuanto a los datos de pruebas de covid, contagiados, vacunados y ni qué decir de la falta de honestidad al grado de tener que reconocer que “el número de muertos por covid habría que multiplicarlo entre 8 y 12 veces”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El hecho de no haber realizado pruebas masivas para identificar a contagiados de covid, la perversa necedad de no realizar la campaña de vacunación a tiempo para que en plena campaña electoral las filas de vacunación se usen como estrategia electoral y por eso mismo candidatos a alcaldes, diputados y gobernadores en todo el país, insistieron en este tema durante todo el proceso electoral de este año. A pesar de que eso está claramente tipificado como un delito electoral grave.

A esto hay que sumarle que el encargado de las compras de equipo médico y medicinas, David León, a quien designó el presidente Obrador para “combatir la corrupción en el sector Salud” es justamente quien ha aparecido en distintos vídeo entregando dinero de forma clandestina e ilegal a familiares del entonces candidato y hoy presidente de la República. Por cierto estas compras de medicamentos sin licitación, es decir sin transparencia han aumentado en más de un 80 por ciento; esto explica en gran medida la falta de medicamentos para los niños y las mujeres con cáncer, por ejemplo. Sumado a la cobarde complicidad de los actuales diputados de la 4T. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre el PRI, PAN y Morena? Las mismas mentiras, la misma ineptitud y la misma corrupción.

Estoy absolutamente convencido que podemos estar mejor y peor desde luego, nos urge un cambio total en salud, en educación y muchos otros temas; estoy consciente de lo difícil que es transmitirle esta urgente necesidad a la inmensa mayoría de la población, especialmente cuando la desinformación proviene desde el propio Gobierno avalada por políticos mentirosos, corruptos e ineptos. Quienes no dudan son las familias que han sufrido el desabasto de medicamentos, quienes han perdido a seres muy queridos, quienes con inteligencia e información no se dejan engañar ni por los actuales ni por los anteriores y somos parte de una resistencia ciudadana que estamos decididos a no conformarnos y a trabajar para que todas nuestras familias puedan vivir dignamente. No se trata de pelearnos entre nosotros en redes sociales, se trata de asumir nuestra responsabilidad ciudadana de informarnos y sumarnos a un movimiento ciudadano que trabaje por este cambio total. Tus hijos, tu familia y tú se lo merecen. Yo no voy a desanimarme por los resultados electorales obtenidos en Sinaloa hace un mes, al contrario, el mensaje fue contundente “necesitamos trabajar más por este cambio total” y yo voy a hacerlo, porque al igual que tú, yo también tengo una familia por quien luchar y quiero dejarles un mejor lugar para vivir.

Síguenos en