La voluntad ciudadana está bajo ataque presidencial

Samuel García, senador y hoy candidato de Movimiento Ciudadano para gobernador de Nuevo León, ha tenido un crecimiento impresionante. En marzo las encuestas lo ubicaban en último lugar con apenas un 8 % de intención de voto; sin embargo, su perseverancia, su trayectoria y su trabajo en campaña lo tienen ahora en primer lugar en todas las encuestas publicadas, con un crecimiento que ronda sobre los 30 puntos, para situarlo entre el 38% y el 42 % de intención de voto en encuestas telefónicas y de vivienda. Samuel es parte de esta nueva generación de políticos jóvenes disruptivos que encabezan las encuestas y están en marcha para ganar la alcaldía de Monterrey, como Luis Donaldo Colosio Riojas y Eliseo Fernández la gubernatura de Campeche, todos ellos parte del equipo de Movimiento Ciudadano.

En el caso de Samuel García, vale la pena destacar su propuesta de un “nuevo pacto fiscal”, ya que de cada 10 pesos de impuestos que recauda Nuevo León, solo le regresan un peso. Samuel propone una recomposición de esta fórmula mucho más equitativa para los regios, para lograr aumentar 168 mil millones de pesos su presupuesto anual y con esto resolver los problemas financieros que enfrenta Nuevo León en lugar de seguir malgastando el dinero en los corruptos caprichos del presidente López Obrador, como lo son su refinería, el aeropuerto y el Tren Maya. Por cierto, en Sinaloa, la fórmula es también perjudicial para las familias sinaloenses, ya que de cada 10 pesos que recauda el estado, solamente nos regresan dos; a diferencia de Tabasco, el estado natal del presidente, que de cada peso que recauda le regresan 25 pesos.

Ante este escenario de inminente derrota en varios estados como Nuevo León y en la mayoría del Congreso Federal, el presidente Obrador abusa de sus funciones al interferir en sus conferencias mañaneras, presionando públicamente a la Unidad de Inteligencia Financiera para que impute delitos a la familia de Samuel García y al propio candidato sin ninguna prueba. Lo que Morena y su 4T perderán en las urnas, ahora lo quieren arrebatar abusando del poder y violando la ley. La respuesta del presidente del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano, senador Dante Delgado, fue contundente mediante su onceava carta escrita desde Monterrey dirigida al presidente Obrador, donde le pide “sacar las manos del proceso electoral y ser presidente de México y no un líder faccioso”.

Morena y sus aliados han demostrado ser parte de esta “vieja política” al igual que sus cómplices del PRI-PAN. Quienes abusan del poder para violar la voluntad democrática de los ciudadanos son quienes mienten, roban y traicionan. Que se use el poder presidencial para no reconocer un triunfo legítimo de quienes pensamos diferente es peligroso no solo para Nuevo León, sino para Campeche, Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa y para todo México, ya que todas nuestras instituciones y nuestro sistema político e, incluso, nuestro modelo económico, está basado en el respeto a nuestra libertad democrática, que es un derecho ganado a lo largo de décadas de nuestra ciudadanía; y si nos callamos y agachamos la cabeza ante estos abusivos actos de cobardía presidencial, son nuestras propias familias las que muy pronto estarán en riesgo de ser violadas por la tiranía dictatorial de quienes hoy ostentan el poder presidencial. Te invito a levantar la voz en tus redes sociales ante los abusos del presidente Obrador en Nuevo León en contra de Samuel García y de nuestro Movimiento Ciudadano, porque gane quien gane, debe respetarse siempre la voluntad de los ciudadanos para poder elegir libremente, ya que si perdemos nuestra democracia, perderemos todo.