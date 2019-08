Las enseñanzas del odio de Trump

Esta semana, en el Paso, Texas, y en Dayton, Ohio, USA, se dieron lugar dos matanzas masivas con un mismo perfil de asesinos: sociópatas racistas contra mexicanos y latinos en general. Uno de los asesinos incluso dejó expreso un manifiesto que decía “el objetivo es matar tantos mexicanos como sea posible”.

La noticia ya la conocemos todos, pero vale la pena reflexionar sobre el entorno político y social en el que se desataron estos tiroteos masivos. Estados Unidos hoy tiene a un presidente beligerante, un tipo iracundo, misógino, racista, quien ofendió mucho a México como candidato y que ahora como jefe de Estado pone en riesgo a nuestros paisanos que viven en Estados Unidos y desde luego esto le afecta a todos los ciudadanos americanos en general.

Trump cuando era candidato dijo que de “México llegaron criminales, narcos, asesinos y violadores”. Ingenuamente muchos pensaron que eran arengas de campaña y que ya como presidente iba a ser respetuoso de los derechos humanos; sin embargo, su discurso de incitación al odio y al racismo ha venido en aumento, lo cual no debe extrañarnos de un joven de quien existen fotografías con miembros del Ku Klux Klan (organización de extrema derecha, racista, xenofóbica, homofóbica y anticatólica).

Recordemos que Donald Trump declaró que él “podría dispararle a una persona y no perder votantes” (I could shoot somebody and not lose voters); incluso ya como presidente en un acto con ciudadanos, al tocar el tema de los migrantes mexicanos, alguien del público gritó “shoot them” (mátenlos, dispárenles) y ¡Trump se rió!. Sus palabras, su Twitter, no son las de un ciudadano común, y el peso de sus declaraciones puede llegar a influir fuertemente entre muchos de sus representados.

Sin embargo, no puedo asegurar que este par de racistas asesinos hayan actuado motivados por Trump; tampoco puedo asegurar que no; pero lo que si puedo asegurar es que el discurso discriminatorio y pendenciero de Trump no ayuda en nada a la reconciliación y pacificación de su país, por el contrario lo divide aún más.

Un jefe de Estado no debe azuzar o incitar a la violencia, un presidente no debe expresarse en términos separatistas que divida la ciudadanía de su país entre buenos y malos, en ricos vs. pobres, o ignorantes contra educados. Un buen gobernante no divide a su nación en razas o clases por su forma de pensar, chairos vs. fifís, o blancos vs. hispanos. Un verdadero estadista busca el reencuentro y la paz incluso entre los ciudadanos más desiguales. Por que solo unidos es como un país crece y supera sus dificultades.

Es imposible que exista crecimiento económico sin la fuerza laboral de millones de empleados y el trabajo de miles de empresarios, no pueden pelearse entre sí, debemos trabajar unidos; como podremos disminuir la brecha de la distribución del ingreso para lograr mejores condiciones de empleo, de educación, de vivienda y de salud para todos; es decir, mayor igualdad, si el discurso de quien dirige las políticas públicas del país va en términos separatistas que divide y discrimina a su propia gente en pueblo bueno y pueblo malo. No puede un presidente decir que busca la igualdad si diariamente incita al enfrentamiento entre los desiguales.

Cuando Nelson Mandela ganó las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica en 1995 invitó a formar parte de su Gobierno a integrantes del Apartheid (régimen dictatorial blanco de segregación racial que encarceló a Mandela 28 años). Y lo hizo “Por que ese era el camino para lograr una Sudáfrica unida y en paz” argumentó Madiba a sus seguidores, que odiaban con justa razón a sus anteriores opresores blancos; pero es obvio que no existe punto de comparación entre ambos Jefes de Estado. Mandela era un estadista y Trump es solo un oportunista.

Pero la enseñanza queda, entre ciudadanos incitar al odio solo nos lleva a la violencia, y entre gobernantes a peores tragedias. Aprendamos la lección.