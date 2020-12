¿Le pedirías a tu hija que volviera a casarse con su exmarido que la maltrató?

Muchos ciudadanos, de buena fe, insisten en que “Morena es un lastre, una decepción, un peligro para nuestro país y, por lo tanto, debemos ganarles en 2021”; sin embargo, otros, de forma ingenua o incluso perversa, afirman que “para lograr ganarle a Morena se debe armar una alianza partidista opositora encabezada por el PRIAN”. Sin embargo, ¿regresarnos al pasado de corrupción del PRIAN será la solución para combatir la ineptitud del presente de Morena?

El periódico Reforma publicó una encuesta nacional donde el resultado arrojó que “dos de cada tres mexicanos rechazan una alianza con el PRIAN. Es evidente que la ciudadanía no ve con buenos ojos esa coalición partidista, en principio porque ya padecimos ese pasado, lo conocemos muy bien. El PRIAN representa corrupción en el Gobierno, pactos de impunidad, falta de oportunidades de trabajo, inseguridad para nuestras familias y una mediocre educación para nuestros hijos. Morena representa eso mismo, pero agreguemos su pésimo manejo de la pandemia en materia de salud y economía.

Sin embargo, a quienes sostienen que nuestro Movimiento Ciudadano debe unirse al PRIAN, les pregunto: ¿es el PRI un partido opositor a Morena o realmente son cómplices? Observemos las votaciones de mayor relevancia para el presidente Obrador y su 4T, por ejemplo: ¿cómo votó el PRI la guardia nacional? A favor y por unanimidad; el PRI y el PAN dicen que “quieren combatir el autoritarismo y los excesos de Morena”, pero le acaban de aprobar la iniciativa de la 4T de ampliar la prisión preventiva oficiosa, es decir, la cárcel sin juicio, y el PRIAN de nuevo votó a favor de Morena.

Ahora veamos el comportamiento de los gobernadores del PRI, el mejor ejemplo lo tenemos aquí en Sinaloa. Los diputados federales de Morena que se llevaron el “carro completo”, ganando todos los siete distritos federales en 2018 en Sinaloa, han lastimado gravemente a nuestro estado, porque, lejos de aprovechar la oportunidad de su mayoría absoluta en el Congreso para defender los intereses económicos de Sinaloa, nos han dado la espalda votando a favor de la pérdida de más de 5 mil millones de pesos a valor presente en lo que va de este trienio, y el gobernador del PRI, Quirino Ordaz Coppel, se limita cómoda y cobardemente a decir que él “tiene una muy buena relación con el presidente y con el Gobierno federal”, haciendo gala de su entrega y sumisión; ¿Acaso alguna vez has escuchado a Quirino defender a los sinaloenses de estas abusivas decisiones de Morena?

¿Te parece justo que uno de cada cinco muertos por la pandemia del COVID-19 sea una enfermera, un médico o una doctora? Es indignante y muy riesgoso que nuestros trabajadores del sector de la salud tengan que comprarse su propio equipo para atender a los enfermos contagiados de coronavirus. Y estos diputados federales de Morena votaron a favor la eliminación del rubro “protección social para la salud” que eran casi 500 millones de pesos, y para 2021 el presupuesto en este rubro es de $0.00. ¿Cuántos cubrebocas, oxímetros, concentradores de oxígeno, guantes y máscaras protectoras se pudieron haber comprado con ese dineral? Y no vemos al gobernador priista indignado, ni preocupado, y mucho menos oponiéndose o al menos criticando a los diputados federales de Morena. Y si hablamos del Gobierno federal y los pactos de impunidad que tanto criticaron del PRIAN, ahora los vemos entre Morena y el PRI, o cómo explicar que un delincuente confeso y capturado (ya que nunca se entregó, estaba huyendo escondido en España) como Emilio Lozoya, exdirector de Pemex con Peña Nieto, hoy no esté en la cárcel porque la Fiscalía no solicitó su prisión preventiva. Entonces, ¿cómo creerles que son oposición cuando en realidad son cómplices?

Te comparto una reflexión final: ¿Acaso le pedirías a tu hija que se vuelva a casar con su exmarido del cual se divorció porque la maltrataba y le pegaba? Imagínate que esa mujer, tu hija, se divorció de ese mal marido (el PRIAN) y luego se casó con el compadre de su ex (Morena), y resulta que ahora su esposo también la maltrata y, encima, le quita el dinero que ella gana en su trabajo. ¿Qué quisieras para tu hija? Que se quede con su actual marido que le quita su dinero, que se resigne y se regrese con su ex que la maltrataba; o mejor le dirías que tome una decisión valiente e inteligente y se decida por buscar una nueva pareja, alguien diferente que sí la quiera, la respete y la valore. La solución del presente no es regresar al pasado, sino juntos construir un mejor futuro, tus hijos, tus padres y tu familia se lo merecen. Esta próxima elección en 2021 se trata de ti.