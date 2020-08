Lo bueno, lo malo y lo feo de los videos de corrupción del PRI, PAN y Morena

En estas últimas semanas hemos visto una vez más los escandalosos videos donde panistas están recibiendo cantidades obscenas de dinero; el priista y exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusa de recibir ese dinero a Ricardo Anaya, Ernesto Cordero, al hoy gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez y al gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, entre otros, por el pago de una serie de sobornos para aprobar en su momento la Reforma Energética durante el sexenio de Peña Nieto, cuando los panistas eran diputados federales o senadores. La respuesta de los panistas fue deslindarse de sus secretarios particulares que aparecen en dichos videos recibiendo los fajos de billetes, alegando que ellos “no estaban enterados de esos actos de corrupción”.

Por otra parte, también vimos otro video donde Pío López Obrador, hermano del presidente de la república, está recibiendo sobres de dinero de parte de David León, hoy alto funcionario del Gobierno federal de la 4T, quien fue designado para comprar miles de millones de pesos para la adquisición de medicinas y vacunas sin licitación. Sobre esto, el presidente López Obrador confesó públicamente que “era dinero de las aportaciones del pueblo para financiar su movimiento al igual que se hizo durante la Independencia”.

Lo bueno de estos videos de corrupción es que quedan en evidencia inapelable de quienes están cometiendo estos actos de corrupción; y eso es muy bueno porque la ciudadanía tiene derecho a saber la verdad, especialmente cuando se trata de combatir la corrupción. El alegato ridículo de los panistas está totalmente falto de credibilidad; no existe para ningún político en el planeta un colaborador más cercano, más íntimo que su secretario particular, ellos saben a quiénes ven sus jefes, con quiénes hablan, con quiénes no, qué temas traen en la agenda, con quién comen, cenan y hasta dónde duermen. Por lo tanto, sería muy ingenuo creerles a estos panistas que no sabían nada de la corrupción de sus secretarios particulares, por favor. Y sobre la absurda respuesta del presidente, solo una pregunta, ¿si fueron aportaciones del pueblo para financiar su campaña, entonces por qué se entregó ese dinero de forma clandestina y no se le dio vista al INE ni a Hacienda como corresponde? Eso constituye un “delito grave” con pena de 5 a 15 años de cárcel, según la ley.

Lo malo de estos videos es que son pruebas “desechadas” de esos actos de corrupción, ya que según el nuevo sistema de Justicia Penal, al darse a conocer y hacerse públicos esos videos, quedan “desestimados” para utilizarlos en el juicio ante los tribunales. Así que queda todo en otro circo mediático con fines electoreros solamente, pero sin verdaderas consecuenciales jurídicas, es decir, nadie irá a la cárcel y mucho menos se va a recuperar el dinero robado o involucrado.

Lo feo de estos videos es que los ciudadanos nos estemos peleando en redes sociales para defender a una bola de políticos corruptos o para defender injustificadamente un acto de corrupción con otro acto igual o peor. La corrupción de antes del PRI y del PAN, no justifica ahora la corrupción de Morena y su 4T. Los ciudadanos debemos informarnos muy bien, y con mucha seriedad dejar de lado enajenaciones para atacar o defender a ultranza a quienes cometen estos vergonzosos actos de corrupción. Ya basta de pactos de impunidad entre estos tres partidos políticos. Como ciudadanos debemos informarnos, no atacarnos entre nosotros y menos por culpa de políticos que no tienen dignidad y que no comparten nuestros valores de honestidad. Ya viene el 2021 y esto no se nos debe olvidar.