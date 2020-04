Los ‘ninis’ de la 4T ni cuidan el empleo ni protegen a los desempleados

Dos acontecimientos han recrudecido la relación del presidente AMLO con los empresarios, representados por Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, y Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial CCE. Por un lado, el presidente anunció su “plan para el rescate económico y el empleo”, donde excluye a los empresarios del diseño de dicho “plan”; no solo no es incluyente, sino que además el presidente no le dice a los patrones ni a los trabajadores qué medidas va a implementar el Gobierno para apoyarlos. Por otra parte, está la necedad de seguir produciendo petróleo y gasolina, cuando evidentemente ya en el mundo eso no es negocio, y menos para México hoy.

El presidente tampoco anuncia recursos extraordinarios para proteger a los desempleados, como el modelo implementado en EUA y tampoco menciona medidas para proteger el empleo actual, como, por ejemplo, en Francia, donde el Gobierno paga al menos el 80 por ciento de la nómina de las empresas para que, al termino de la crisis de salud por el coronavirus, el desempleo no se haya disparado. Por el contrario, el presidente se limitó a decir que “va a generar 2 millones de empleos en nueve meses con dos millones de créditos”. Pero hay “otros datos”, el año más productivo en México fue en 2010, con 5.7 por ciento de crecimiento del PIB y la generación de 700 mil empleos; incluso, el año récord de generación de empleo fueron 800 mil en 2017. Entonces, ¿cómo creerle al presidente que en nueve meses va a generar 2 millones de empleos? Si para 2020 la economía mundial se va a contraer un 3 por ciento según el FMI, y en México el estimado de decrecimiento va desde el -4 por ciento (Banxico y Hacienda) hasta el -7 por ciento (JP Morgan) e incluso el propio CCE estima en dos dígitos la caída del PIB, con un -10 por ciento, y la pérdida de 2 millones de empleos. Por lo tanto, el presidente y su 4T son los nuevos “ninis” porque ni están protegiendo a los desempleados ni están cuidando el empleo.

De hecho, la propia secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó que en tan solo tres semanas (13 marzo al 6 de abril) en México 346 mil 878 personas han perdido su empleo; y, por su parte, el presidente fue incapaz de mencionar hasta hoy unas palabras de aliento para todas aquellas empresas cerradas o en quiebra y para las miles de familias trabajadoras que hoy ya no tienen empleo y, por lo tanto, ingresos. Toda esa clase media trabajadora que vivía al día, hoy sobrevive en condiciones de incertidumbre económica y ante el desamparo e insensibilidad del Gobierno. Esto va a generar más millones de mexicanos en pobreza. Desconozco si esta polarización le caiga “como anillo al dedo” a la 4T. Lo cierto es que hoy son 60 millones de mexicanos en condiciones de pobreza, de los cuales en la crisis devaluatoria de 1994 se sumaron 16 millones; ¿cuántos más serán pobres en 2020 y 2021?

Ante esto, no se anunció la cancelación o al menos modificación de su plan anacrónico de refinerías (para redirigir esos recursos a combatir la pobreza, el desempleo y la crisis de salud por la pandemia). Hoy no existen refinerías con números negros en el mundo, mucho menos es inteligente invertir en petróleo para producir un derivado que va a la baja en su demanda (la gasolina).

Por último, la necedad ante la OPEP de no querer producir menos para aumentar el precio internacional, dado que México insiste en invertir en crudo, aunque hoy el costo de producción ronde entre 14 y 28 dólares por barril (analistas independientes) y el precio de venta haya caído 70 por ciento en lo que va de 2020 para ubicarse incluso en 10.39 dólares por barril; entonces, ¿dónde está el negocio para México?

Para rematarla, el rey del fraude electoral, hoy director de la CFE, Manuel Bartlett, anuncia un aumento de las tarifas de luz de 4 por ciento para uso doméstico; sí, justo hoy que esa clase trabajadora tiene que quedarse en casa y, por lo tanto, gasta más luz de uso diario en sus hogares, es cuando con absoluto cinismo el Gobierno anuncia este nuevo aumento. Y dicen que son de “izquierda”, lo cierto es que, si el Gobierno no cambia, México lo puede cambiar. Ya viene el 2021, y a alguien que pierda su empleo o pierda a un familiar, no se le va a olvidar.