Los ‘pluris’, a la calle

El Congreso Federal se conforma por 300 diputaciones de mayoría relativa (electas directamente en las urnas) y 200 de representación proporcional (pluris) para sumar 500 curules; asimismo el Congreso de Sinaloa cuenta con 24 distritos de mayoría y 16 pluris, sumando 40 curules locales.

El presidente Obrador ahora insiste en proponer eliminar todas las 200 curules pluris de la Cámara de Diputados y los 32 escaños plurinominales del Senado; desde luego, esto traería la eliminación de los pluris de los Congresos locales y las regidurías pluris de los Cabildos municipales. Su “justificación” es bajar los costos y ahorrar todo ese dinero que se gasta en todos esos diputados por lista que nadie vota por ellos directamente.

La idea será popular, la gente tiene una pésima imagen de nuestros legisladores y la peor parte se la llevan los pluris, ya que esas pluris han servido como cuotas de los partidos políticos para beneficio de dirigentes partidistas y de sus familiares, amigos, cómplices y amantes. Sin embargo, las pluris se aprobaron en su origen para poder darle voz y voto a las minorías y evitar la sobre representación de las mayorías.

Con los actuales resultados, la alianza de la 4T (Morena 121, Verde 32 y PT 33) ganó 186 distritos de 300, es decir, el 62 %, sin embargo con las pluris suma 281 curules de 500, o sea el 56 %. Ahora, en términos absolutos, si la Cámara fuera de solo 300 diputados de mayoría sin pluris, entonces la 4T solo necesitaría 14 diputados más para tener mayoría calificada y modificar la Constitución. Por ejemplo, para eliminar al INE o aprobar la reelección del presidente o la extensión del mandato presidencial; con la actual conformación, la 4T necesita 53 diputados para lograr la mayoría calificada.

En cuanto a la representación de las minorías queda muy claro, por ejemplo en Sinaloa, donde los partidos de oposición suman 11 curules de 40, por el contrario, si no hubiera pluris, la 4T tendría 23 de 24 diputaciones; entonces no habría ni voz ni voto de las minorías. Por lo tanto, debemos encontrar la solución para construir equilibrios democráticos donde estén incluidas las minorías, pero acabar con las cuotas partidistas que no defienden los intereses de los ciudadanos, sino que solo cuidan los intereses de los dirigentes a quienes les deben esa posición.

El martes 04 de abril de 2017 presenté la iniciativa “los pluris a la calle”, para que al igual que Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco, las listas pluris se conformaran por los segundos mejores lugares, con eso garantizamos que todos los diputados pasen por la prueba de las urnas directamente por decisión libre y secreta de la ciudadanía. Aseguramos darle voz y voto a las minorías, ayudamos a equilibrar los Congresos evitando la sobre representación abusiva de un solo partido y terminamos con las cuotas partidistas de los políticos, ya que si quieren ser pluris también tendrían que hacer campaña y ganar o, al menos, obtener los mejores segundos lugares de votación o resultar ser los más votados de sus respectivos partidos.

Con esta iniciativa se cuidan los equilibrios parlamentarios y se empodera la ciudadanía y no los partidos, por eso desde 2017 la tienen congelada primero la mayoría del PRI y ahora Morena. Hoy tendríamos diputados donde todos pasaron por las urnas y no 11 legisladores sin ningún mérito democrático. Tendríamos representación de ciudadanos y mujeres que han estado muy cerca de llegar y han trabajado mucho, como Yenifer Cruz, la Negrita, quien si esta ley estuviera aprobada ya hubiera sido diputada tres veces, por citar un ejemplo de varios; por cierto, diputadas que no quisieron aprobarla y ahora fueron candidatas, también hubieran entrado. Urge mandar a los pluris a la calle, pero para esas reformas primero necesitamos a más diputados ciudadanos, y para ello es clave ciudadanizar más nuestro movimiento, por eso me quedo en Movimiento Ciudadano. El trabajo para el 2024 ya comenzó y tú estás invitado.

