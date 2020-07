¿Lozoya tiene grabaciones de audio o video de la entrega de los “sobornos” a los diputados que aprobaron la reforma energética?

Antier comenzaron las audiencias del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ante el juez José Artemio Zúñiga. Recordemos que este “presunto delincuente” acusado de “corrupción, lavado de dinero y sobornos” estuvo prófugo y fue capturado en España; él nunca se entregó. Sin embargo, ahora en su declaración “reitera su compromiso de colaborar con las autoridades mexicanas”. Y ahora resulta que “la Fiscalía no solicitó su prisión preventiva” y por lo tanto no será encarcelado, sino que solo va a usar un brazalete, pero es libre de pasearse por todo México. ¡Qué chulada!

Lozoya dijo que fue intimidado y presionado: “Denunciaré a los autores de estos hechos y demostraré que no soy culpable ni responsable de esos delitos”, declaró ante el juez. ¿A quiénes se refiere cuando habla de “los autores de estos hechos”? Si se refiere a quienes lo “presionaron”, al menos hay dos posibilidades: o su jefe directo en el Consejo de Administración de Pemex, Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, o el jefe de ambos, el expresidente Enrique Peña Nieto.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

O bien, ¿Lozoya se refiere a los políticos que él mismo “presuntamente sobornó” para que votaran a favor la reforma energética, que en 2015 eran diputados federales y senadores? Ahí se señala, por ejemplo, a Ricardo Anaya, a quien se le refiere el pago de “6.8 millones de pesos” cuando Anaya era el presidente de la Cámara de Diputados y también votó a favor dicha reforma; en su discurso de promulgación, Anaya señaló tajantemente que “la reforma energética se traducirá en crecimiento económico, generación de empleos y disminución de los precios de los combustibles y la luz. Hemos deliberado y nos hemos encontrado, demostrando que ser oposición no significa ser obstrucción. Mantengo la firme convicción de que esta Legislatura ha escrito una de las páginas más brillantes en la historia de este Congreso”.

Seguramente estas palabras ahora son motivo de vergüenza para él. ¡Supongo!

Las “filtraciones” que la misma 4T ha dado a conocer incluso en boca del propio presidente López Obrador, como lo hizo en su “mañanera” del lunes 20 de julio, donde el presidente declaró que “Lozoya ya empezó a hablar y a dar nombres de políticos involucrados en el reparto del dinero” (los sobornos). Esto desde luego viola el “debido proceso” al que todo criminal o presunto delincuente tiene derecho, y que por tal motivo podría evitar ir a juicio. ¿Habrá sido esta declaración una torpeza del presidente o es parte del pacto de impunidad para darle “garantías” a Lozoya de que no pisará la cárcel a cambio su “información”? ¿Estupidez o perversidad?

Si Lozoya pactó con el Gobierno federal, entonces, ¿a qué se comprometió para que él, su mamá, su hermana y su esposa queden impunes? Evidentemente lo hizo a cambio de entregar información que vincula a los “culpables que son los responsables de estos hechos”, como el propio Lozoya los señala. Pero entonces, ¿estaremos en la antesala de que citen, procesen y encarcelen al expresidente Peña Nieto, o bien a los diputados federales que aprobaron la reforma energética y que en su caso aceptaron el dinero de estos “sobornos” para votarla a favor? ¿Será solo un circo mediático de la palabra de Lozoya contra los otros políticos del PRI y del PAN para beneficiar electoralmente a la 4T por sus pésimos resultados frente a la pandemia y el desempleo? ¿Acaso Lozoya tendrá en su poder grabaciones de audio y video que demuestren que efectivamente existen otros “culpables”, y de ser así, quiénes son?

Si esas grabaciones existen, entonces varios políticos deben estar sumamente preocupados; si no quedará demostrado que se trató de otro pacto de impunidad ahora entre Morena y el PRI, igual que antes fue entre el PRI y el PAN. Como ciudadanos debemos estar atentos, informarnos y no dejarnos engañar en el próximo proceso electoral. Ya viene el 2021 y no se nos va a olvidar, especialmente a la hora de votar.