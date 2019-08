Marcha de protesta por la violencia contra las mujeres y feminicidios

El viernes de la semana pasada se realizaron en 16 ciudades de nuestro país una marcha de mujeres para protestar sobre la violencia de género, su segregación y desde luego los cobardes feminicidios y violaciones que en su inmensa mayoría quedan impunes.

Es cierto que a algunos no les gustó que resultaran algunos vidrios rotos y pintas que alcanzaron incluso al monumento del Ángel de la Independencia (que en realidad no es un ángel, sino una Victoria Alada); y desde luego lo más estridente son algunos heridos e incluso doce mujeres policías lesionadas.

Pero antes de juzgar esa violencia provocada en la marcha y digo provocada por que en cada protesta masiva existen también provocadores ajenos al movimiento; creo que primero hay que entender el sufrimiento y la frustración que millones de mujeres y sus familias han padecido a lo largo de décadas. Sin duda, la violencia no es el camino, pero antes de juzgarlas habría que detenernos y tratar de entender esta catarsis feminista. Nunca una catarsis será bonita, pero a veces es necesaria en una persona, con mayor razón en un movimiento social con una enorme legitimidad ciudadana. Un ejemplo diario de esta falta de cultura es que México es el único país democrático que existe en el mundo que tiene que confinar a las mujeres en diferentes vagones del metro, por el miedo a ser agredidas sexualmente. También en Dubái o Irán sucede, pero allá son países teocráticos que lo hacen para apegarse a sus creencias religiosas.

Durante la marcha se presentaron distintas expresiones de pluralismo feminista, no se puede catalogar igual a las llamadas “viejas feministas” a quienes les debemos mucho y con absoluto respeto aclaro que este término no se refiere al género, sino al grupo de mujeres que desde hace muchos años están luchando por el respeto y la igualdad a las mujeres, es decir las feministas de “cepa y cuña” como decía mi mamá Adelina quien fuera una lideresa sindical de mujeres del sector salud a finales de los 70´s; y ahora ha surgido una nueva generación de jóvenes feministas que incluso han desarrollado distintas agendas. Rebeca Ramos, Oriana López y Nancy Mejía jóvenes activistas feministas opinan que no tienen los mismos interés las mujeres que desayunan en Casa Lamm y las que viajan en metro y camión urbano todos los días a sus trabajos y escuelas; “ya que existen realidades que no conocen o no padecen”.

Pero más allá de todo este pluralismo feminista, hay una realidad que las une a todas, y es la terrible impunidad que impera en todo el país de mujeres que han sido golpeadas, violadas, desaparecidas y asesinadas tipificando el delito de feminicidio, es decir fueron ultrajadas por el hecho mismo de ser mujeres. No por un asalto o un robo común con un interés económico; sino por hombres (si se les puede llamar así) que para imponer su “supremacía” frente a las mujeres, las violentan e incluso en casos graves a muchas las matan. En 2018 se registraron 3608 feminicidios, de los cuales solo 119 feminicidas están en la cárcel, esto arroja un 97 % de impunidad.

Una vez mas se demuestra que el actual sistema de procuración de justicia está diseñado para proteger a los criminales y no a los ciudadanos de bien, y peor aún si se trata de mujeres. Escondidos en la falsa interpretación de los derechos humanos de los delincuentes y su supuesta presunción de inocencia, han dejado en estado de indefensión a nuestras ciudadanas y a todos los mexicanos de bien en general.

Te invito a que eduquemos a nuestros hijos con el ejemplo, en un ambiente donde se respete por igual a los hombres y a las mujeres; todos nacimos de una mujer, sin duda son las mujeres la máxima expresión de creación de vida. Un hombre que violenta a una de ellas en su casa, condena a los hombres y mujeres de su familia a seguir siendo verdugos y víctimas; ya que la educación empieza en casa.