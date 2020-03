Mujeres y la convocatoria del 9 de marzo

Hoy, entre la clase política, se ha puesto de moda definirse públicamente como “feminista” (aunque solo sea “de los dientes pa’fuera”). En todos los partidos políticos hemos observado un cambio radical en sus incongruentes discursos donde ahora ser “feminista” es lo “políticamente correcto”. Desde las payasadas de algunos priistas que por ignorancia se dicen feministas por que son “mandilones”, hasta la hipocresía de panistas que hoy se autocalifican como “feministas”, pero que cuando estuvieron en el poder en Los Pinos jamás impulsaron una agenda sobre igualdad de género, como el derecho a poder casarse entre ellas; y ese mismo ejemplo aplica para Morena, que no ha sido ninguna garantía en Sinaloa para impulsar esta agenda, a pesar de estar en sus estatutos.

Los políticos siguen necios sin entender que la confianza entre los ciudadanos se construye con acciones congruentes. Un político puede tener una posición distinta a la de un ciudadano, y ambos respetar sus respectivas opiniones, a pesar de no estar de acuerdo; pero si ese político dice una cosa y hace otra, entonces simplemente es un mentiroso, y esa falta de congruencia de los políticos genera desconfianza y falta de credibilidad entre el ciudadano común.

Da asco y da risa escuchar a políticos hablar de feminismo, cuando llevan años en contra de impulsar una agenda que proteja a las mujeres y les reconozca sus derechos. Algunos incluso no entienden ni siquiera la diferencia entre homicidio y feminicidio; y tratan de comparar los números de asesinatos entre hombres y mujeres por igual para minimizar el problema, lo cual solo demuestra o su ignorancia o su perversidad.

Los partidos políticos ya están tan faltos de propuestas y credibilidad por su pasado de corrupción y mentiras, que ahora solo acechan como viles oportunistas cualquier tema en el cual “subirse a la ola” para intentar torpemente ganar algo de popularidad, pero la gente no es tonta, y las mujeres menos. Sin embargo, pobrecito aquel político que hoy diga que “no es feminista”, porque les da pánico que los tundan en redes sociales o, peor aún, en la próxima elección. Pero los ciudadanos no debemos pensar solo en la próxima elección, sino en la próxima generación.

Y pensando en las nuevas generaciones, no veo que la solución al “machismo” sea sustituirlo por el “feminismo”; por el contrario, creo que todos debemos trabajar para que la próxima generación no sea ni “machista” ni “feminista”. Ambos extremos generan excesos, y el equilibrio solo se encuentra en el respeto y en los valores.

Es por esto que con absoluta responsabilidad y congruencia yo no puedo definirme como “feminista”. Hay quienes insisten, por ejemplo, que para ser feminista hay que estar a favor del aborto, y yo siempre he estado favor de la vida (y de la no penalización del aborto también); pero decir que soy feminista solo para subirme al “tren del mame” y ganar seguidores, es caer en las mismas mentiras e hipocresía de los políticos de siempre. Sin embargo, estoy totalmente a favor de la convocatoria al paro nacional de mujeres para el próximo lunes 9 de marzo (al día siguiente justamente del Día Internacional de las Mujeres).

Me parece una convocatoria muy inteligente, ya que la forma más contundente de valorar a alguien es cuando ya no está. Bien dice el dicho, “nadie sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido”; no se convoca a la violencia ni al vandalismo, es un paro nacional que busca hacer presencia a través de la ausencia; y hoy, al discutirse estos temas, lo positivo es que se genera esta conversación en los hogares y trabajos de los mexicanos, y así aprendemos en familia y juntos nos concientizamos sobre este grave problema de una ciudadanía aún en construcción. Yo no creo en una sociedad “machista” o “feminista”, yo creo que juntos podemos construir para las próximas generaciones una nación más respetuosa, más educada, con valores y más libre. En mi familia ya tuvimos esta conversación. ¿Y en tu casa ya lo platicaron?