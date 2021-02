Ni una Candelaria más, basta de violencia contra las mujeres

Esta semana nos enteramos de la terrible noticia de que un sujeto atacó con un cuchillo a una mujer. Candelaria, una mujer, una mamá, fue acuchillada en repetidas ocasiones. Ella presentó una denuncia ante la Fiscalía el 8 de julio de 2020 contra ese sujeto y le otorgaron “medidas de protección por 60 días”. Sin embargo, las autoridades fueron incompetentes para otorgarle la verdadera protección que Candelaria necesitaba, y hoy se encuentra malherida. Milagrosamente, gracias a Dios, Candelaria está viva;sin embargo, esto es algo que la va a dejar marcada de por vida, física y psicológicamente.

¿Cuánto tiempo más las mujeres van a sufrir estos cobardes ataques?, ¿cuántas víctimas más?, ¿cuántos feminicidios más van a lastimar a las mujeres? Es urgente que las leyes y los mecanismos de protección a las víctimas de violencia familiar sean un verdadero escudo de protección para las mujeres.

Las autoridades y los Gobiernos han sido incompetentes, omisos, irresponsables y, en el mejor de los casos, están rebasados por este gravísimo problema que lastima y mata a mujeres y que, en definitiva, nos afecta a todos como sociedad.

Sin embargo, si bien es cierto que los políticos y los Gobiernos han tenido un silencio cómplice y omiso, también debemos reflexionar sobre los valores que estamos inculcando en casa a nuestros hijos.

En familia debemos tener siempre presente que debemos educar a nuestros hijos con el ejemplo, inculcándoles valores como el respeto, el amor, la igualdad, la paz y hacerles ver el gran daño que causa la violencia. Desde pequeños, nuestra niñez debe ser educada con respeto, con tolerancia. Si observamos conductas obsesivas de niños, como maltratar animales, debemos estar muy pendientes y de inmediato hablar con ellos e incluso, de ser necesario, buscar ayuda profesional de terapia.

Como sinaloenses, debemos enfrentar una realidad, el fin de la violencia no está en el Gobierno. A los políticos no les interesa realmente y, la verdad, ya están rebasados por el problema. La verdadera solución está en casa, en familia y en la escuela; la construcción de la paz, el respeto para todas las mujeres y la solución de fondo está en nosotros como ciudadanía. Si de verdad queremos cambiar, si realmente queremos que todas las mujeres vivan libres, felices y en paz, debemos empezar en familia. Mientras tanto, debemos seguir exigiendo a las autoridades fortalecer los mecanismos de protección para las víctimas de violencia familiar. Ya basta de esta violencia tan cobarde y tan peligrosa. Recordemos que todos tenemos madre, hijas, esposas, abuelas, amigas y muchos seres queridos que son mujeres, ellas necesitan de nuestra solidaridad y apoyo. Ni una más. Digamos no a la violencia y sí al respeto y a la paz. Una sociedad también es medida en función de cómo los hombres tratan a las mujeres, y Sinaloa tiene a las mejores mujeres del mundo. Ya es tiempo de que los hombres nos pongamos a su altura.