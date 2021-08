Ponte trucha, ponte vivo y ponte la vacuna

Hoy en México las “cifras oficiales” registradas nos dicen que al 11 de agosto de 2021 en México ya se ha aplicado al menos la primera dosis de la vacuna contra el covid al 32% de la población y ambas dosis o vacunas de dosis única al 21% de la población. Nos falta un tramo largo aún para poder decir que tenemos al menos al 80% de nuestra población con su esquema completo de vacunación ya aplicado.

Más allá de la lentitud del Gobierno en su campaña de vacunación contra el covid y al margen de las decisiones equivocadas y/o perversas de Morena y su 4T al no querer otorgar pruebas masivas gratuitas para detectar covid, o bien encauzar el gasto en salud para adquirir y otorgar a la población contagiada las medicinas necesarias para enfrentar esta enfermedad no solo potencialmente mortal sino con secuelas muy duras en muchos de los casos. Sin duda el Gobierno le dio un manejo electoral a la campaña de vacunación que la hizo mucho más lenta y que para miles de familias esa decisión fue fatal y muy lamentable.

Pero más allá del terrible manejo del Gobierno a la pandemia, hoy existe un obstáculo aún más peligroso para lograr darle mayor velocidad a la campaña de vacunación contra el covid. Mucha gente equivocadamente no quiere vacunarse. Sus “argumentos” están cargados de información equivocada y una gran dosis de incertidumbre generada por las “fake news” en internet. La ignorancia que sembró por décadas el PRI y el PAN hoy rinden su triste cosecha.

Sin embargo, esas personas se ponen en grave peligro a ellos mismos y desde luego a sus seres queridos y su círculo de convivencia diaria más cercana. Solo pensemos en dos datos: los expertos, es decir los médicos, especialmente neumólogos, otorrinolaringólogos, internistas, intensivistas y doctores en general coinciden en que “cualquier vacuna es mejor que ninguna”. Desde luego empezamos a ver que gente ya vacunada también se contagia, incluso muere, pero debemos pensar en la estadística general, y ahí entra el segundo dato estadístico: entre el 97 y el 99% de los pacientes que requieren ser hospitalizados son NO vacunados.

Me parece que no vacunarse pone en riesgo a quienes toman esa decisión y ellos nos ponen en riesgo a todos los demás, ya que ellos son más vulnerables a contagiarse y eso incrementa la pandemia que nos afecta económicamente a todos diariamente en diferentes formas. Ante esto algunas autoridades han seguido la política del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de exigir a toda la población su cartilla de vacunación si quieren asistir a un lugar público como un restaurante, antro, banco, o si se quieren subir a un avión, camión, tren o barco, incluso la piden para entrar al supermercado. Esto nos cuida y nos protege a todos. Claro, esta medida debe ser pareja para todos, no como señaló el inepto alcalde de Mazatlán de Morena, que dijo que “la medida no va a aplicar a los turistas”, o sea que si vienes de California, Texas o París no contagias. Obvio esta medida debe ser pareja para todos para que realmente funcione. Es una medida drástica, pero a grandes males grandes remedios.

Te invito a ser inteligente, a informarte y asumir tu responsabilidad con tu vida y la de tus seres queridos, familiares y amigos. Te invito a seguir vivo y que acudas a vacunarte. Platica con tu familia y ayúdanos a convencerlos de que ellos también se vacunen. Las vacunas salvan vidas, no matan.