¿Por qué a la ‘vieja política’ le da tanto miedo el debate?

Los candidatos de la “vieja política” mucho han insistido en que en esta elección solo hay dos opciones: la mala y la peor; los cómplices de esa “vieja política” y sus respectivas alianzas partidistas PRI-PAN y Morena-PAS se acusan entre ellos de cuál de esas dos opciones representa lo peor del pasado, cuando en realidad esta elección se trata de quién puede construir un mejor futuro. Justamente esa es una de las razones por las cuales en nuestro Movimiento Ciudadano le decimos a las mujeres, a los jóvenes y a las familias de Sinaloa que nuestra alianza es contigo y no con ellos, los partidos de la “vieja política”.

Unos decidieron abrazar el pasado de forma torpe e incongruente juntando al PRI-PAN, escondiendo sus logos en su publicidad, como si eso fuera a engañar a un electorado harto de tantos años de abusos, creyendo que con dinero van a poder evitar perder; por otro lado, Morena, con una enorme soberbia, trata de reelegir a una bola de diputados que decepcionaron feo a la gente y, para rematarla, también buscan la reelección pésimos alcaldes, lo que también les garantiza una inevitable derrota.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los ataques entre ambas alianzas van en el tono de “tú robaste; sí, pero ustedes robaron más” y por eso ambos bandos sienten que eso no haría la diferencia en la decisión final el día de la elección. Sin embargo, ninguna de las dos alianzas representantes de “la vieja política” consideró el hartazgo de la gente y su tremenda decepción e indignación al darse cuenta de que “la vieja política” del PRI-PAN es idéntica a la de Morena.

Y para muestra, un botón, ayer les lancé un tuit para debatir a los candidatos de la “vieja política” para la diputación federal del quinto distrito, a quienes estoy enfrentando aquí en Culiacán; y sus respuestas fueron las mismas viejas evasivas de siempre. La candidata de Morena nunca contestó por qué votó en contra del presupuesto de salud, eliminando el fondo de Protección Social de la Salud, que suma más de 510 millones de pesos y que gracias a su abandono hoy ese rubro está en ceros. Lo mismo el candidato priista, que ahora se disfraza de “buen ciudadano”, contestó que en sus visitas al distrito “ningún ciudadano le ha planteado un debate, que ellos quieren acercamiento personal”; de inmediato le escribí en mi tuit al candidato priista: ¿no te parece oportunista que hables de un “acercamiento personal” cuando nunca te has parado en las colonias populares de Culiacán? Solo te conocen por el millonario $ gasto en tus espectaculares que has puesto. ¿Qué ganan las familias culichis con eso? Eres el mismo viejo PRI.

Los políticos que pertenecen a la “vieja política” solo quieren debatir entre ellos, porque ahí sí pueden acusarse mutuamente de representar lo peor del pasado; pero les da miedo debatir con un movimiento ciudadano y con un candidato que ha demostrado que no tiene jefes ni cómplices políticos, a diferencia de ellos. En mi trayectoria pueden encontrar que me he enfrentado al Gobierno y a los partidos de la “vieja política” para defender causas ciudadanas, como cuando juntos recuperamos los uniformes escolares de 600 mil niñas y niños que estudian en escuelas públicas, o como cuando defendí a los maestros jubilados y pensionados. Así mero, como diputado federal, voy a defender el presupuesto para recuperar la salud de las familias culichis. Para sacar a la “vieja política” de Culiacán, le tenemos que entrar las mujeres y los jóvenes como tú. Ellos le sacan a debatir, pero, nosotros en Movimiento Ciudadano, le vamos a entrar. ¿Y tú, qué onda, le sacas como ellos o le entras con nosotros?