¿Por qué es importante el paquete económico para 2022?

Ayer, la Secretaría de Hacienda presentó ante la Cámara de Diputados el paquete económico para el 2022. De acuerdo al sistema de información legislativa, el paquete se presenta cada año fiscal ante el Congreso de la Unión para su aprobación en materia de política hacendaria de ingresos y egresos, y consta de dos iniciativas de ley que deberán ser aprobadas por ambas Cámaras de Diputados y de Senadores: los criterios generales de política económica y la ley de ingresos de la federación; y un tercer proyecto legislativo que es el presupuesto de egresos de la federación, el cual solo compete su aprobación a los 500 diputados federales.

En el proyecto sobre los criterios generales de política económica se plasma la situación económica nacional e internacional para realizar estimaciones sobre los ingresos que se pueden recibir el siguiente año y, por ende, el gasto público que se podrá ejercer. Por ejemplo, el precio internacional por barril de petróleo; si sube el precio, entonces suben los ingresos derivados por las exportaciones de crudo que realiza México al exterior. Esto da margen para especular y marca en gran medida la pauta para aprobar la ley de ingresos y el presupuesto de egresos.

La ley de ingresos regula el marco normativo sobre el cual el Gobierno federal obtendrá sus ingresos, los cuales se dividen en dos grandes rubros: los ingresos ordinarios (como la recaudación de impuestos) y el pago por servicios de empresas estatales, como, por ejemplo, las tarifas de energía eléctrica que nos cobra la CFE; y los ingresos extraordinarios, como la emisión y contratación de créditos internos y externos por parte del Banco de México. Recordemos que el dinero tiene un valor (costo financiero) en el tiempo que se llama tasa de interés, y estas son tasas variables, por lo tanto, estos ingresos no se obtienen de forma regular como los ingresos ordinarios.

Por último, el proyecto de iniciativa de la ley de egresos del presupuesto define la cantidad, distribución y el destino de los recursos de la federación a los tres Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo; y su transferencia a los Estados, municipios, paraestatales y organismos descentralizados o autónomos. Es decir, esta ley define el presupuesto para todo el país. Aquí está lo más importante para informarnos y, sobre todo, para tomar decisiones en las próximas elecciones en 2024.

En los últimos tres años, Sinaloa ha perdido más de 5 mil millones de pesos, el rezago en salud y educación ha sido muy drástico y con la crisis de la pandemia, las consecuencias son brutales para esta generación de nuestra niñez y juventud en todo el país. No perdamos de vista que el presupuesto solo lo aprueban los diputados y, en Sinaloa, los siete distritos federales han sido de Morena tanto en 2018 como 2021, esto sumado a que también la bancada de la 4T cuenta con mayoría simple (más de 251 diputados), que es la que se necesita para aprobar el presupuesto. Ellos son los responsables de la tremenda pérdida de presupuesto para nuestro estado.

Te invito a informarnos en las próximas semanas y meses de aquí a su aprobación y tengamos esto en cuenta a la hora de volver a votar. No podemos seguir aceptando ni la ineptitud y perversidad del presente, ni tampoco la corrupción y complicidad del pasado representada por el PRI y el PAN. Nos merecemos un futuro mejor, recuerda que el dinero no es del Gobierno, es de los mexicanos. Como nos traten ellos en el presupuesto para el 2022, es como debemos tratarlos en las urnas en 2024. Si ellos no cambian, nosotros podemos cambiarlos a ellos.