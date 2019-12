¿Por qué renuncié al PAN? (Primera de dos partes)

Me afilié al Partido Acción Nacional el 31 de marzo de 2014 con una meta muy clara: democratizar al partido y trabajar para recuperar la confianza de la ciudadanía en un partido que fue clave para la transición democrática en México. En ese tiempo el partido estaba ya muy lastimado por la candidatura y gubernatura de Malova, su reingreso al PRI con Peña Nieto y la corrupción de ambos Gobiernos estatal y federal le arrojaban al PAN en Sinaloa una mala imagen y un costo que a la fecha sigue siendo insuperable.

En cuanto me inscribí en el partido, comenzó mi trabajo con dos “cruzadas” estatales, primero había que terminar con la “onda grupera”, ya que los diferentes grupos en Culiacán, Los Mochis y Mazatlán se habían apoderado de las decisiones del partido y se repartían las candidaturas y posiciones como lo hace un “cártel de la maña”; iniciamos con la Cruzada por la Unidad y posteriormente con la Cruzada por la Democracia, para unir, darle voz y poder de decisión a lo más noble de un partido político, su “militancia de a pie”. Ambas “cruzadas” fueron un éxito total durante el 2014 y 2015, la militancia tenía hambre de ser escuchada y, después de más de 300 mil kilómetros de recorridos diarios en mi camioneta por los 18 municipios, sindicaturas y colonias visitando a los “panistas de a pie” obtuvimos el respaldo con firmas y videos de 8 mil 722 militantes de un padrón de menos de 10 mil, es decir, casi 9 de cada 10, que ya no querían a las mismas caras de siempre, con las mismas viejas ideas. Los “cruzados” luchábamos por tener elecciones internas para decidir a nuestros candidatos, sin imposiciones abusivas de los políticos corruptos que controlaban las dirigencias.

Con esta presión de la base partidista logramos que abrieran el proceso para elegir a los candidatos de representación proporcional para diputados federales en una elección interna de todo el padrón estatal en Sinaloa. Me postulé para el cargo en contra de los alcaldes y diputados de PAN que, sin excepción, estaban comprados o amenazados por el exsecretario general de Gobierno por órdenes directas de su jefe, el exgobernador Malova, para que nadie de ellos nos apoyara; y de igual forma teníamos en contra a la dirigencia estatal y a la nacional; con justa razón el periodista de radio Víctor Torres me preguntó al aire tres días antes de las votaciones “oye, Roberto, y con todos los políticos de tu partido en tu contra, ¿no crees que te escuchas como un soñador pensando que vas a ganar?” Le contesté “tienes razón, sí soy un soñador, pero no soy el único, somos muchos los que soñamos con darle a Sinaloa un PAN libre y democrático”. Recuerdo que Víctor cerró la entrevista diciendo “el Güero se despidió a la John Lennon”. Tres días después la “militancia de a pie” me regaló uno de mis mejores cumpleaños ganando las elecciones en 16 de los 18 municipios. Posteriormente el periodista de radio Carlos Cota en entrevista me preguntó que si “¿por qué festejaba? Ya que el PAN nacional me iba a quitar mi diputación para dársela a una mujer por equidad y género”; le contesté que podían violar mis derechos y arrebatarme la curul que nos ganamos en las urnas por voto libre y secreto, pero que el domingo 22 de febrero de 2015 quedaría marcado como el día en que despertó la militancia y les mandamos un mensaje a los dirigentes “somos muchos y podemos ganarles”, por supuesto que eso había que festejarlo eufóricamente, porque la lucha no se trataba de mí, sino de todos.

Ese mismo año de 2015 efectivamente, a pesar de haber logrado ser el candidato más votado de hombres y mujeres, nos quitaron nuestro derecho ganado de ser diputado federal y no se detuvieron ahí; cobardemente el entonces dirigente estatal del PAN destinó para puras mujeres todos los distritos de Culiacán, para que yo tampoco pudiera registrarme en el quinto federal, adonde mandaron a una candidata improvisada que lamentablemente solo obtuvo menos de 4 mil votos, a pesar de que muchos la apoyamos abiertamente por solidaridad. Al margen de estas bajezas de los dirigentes estatales y nacionales, yo seguí trabajando animado por la esperanza de miles de militantes, y el 12 diciembre de 2015 en el salón Las Flores, con más de 7 mil militantes presentes de todo el estado, anuncié mi intención de ser el candidato del PAN para gobernador de Sinaloa y exigimos que abrieran el proceso en una elección interna. Después pudimos comprobar los rumores que se escuchaban por los pasillos del PAN nacional, “las candidaturas estaban a la venta para ir costeando la campaña presidencial de RAC” un presidente nacional y candidato presidencial perdedor que será recordado como el dirigente que, por su ambición y corrupción, traicionó y dividió al PAN para siempre.

En 2016 el PAN nacional ya no pudo ignorar nuestro liderazgo y me ofreció una diputación local en el primer lugar de la lista, el cual, por cierto, tuve que defender ante tribunales y ganamos por unanimidad en Guadalajara. En esos meses de transición después de la campaña y antes del primero de octubre de 2016 yo cabildeé con casi todos los diputados electos de todos los partidos y con el gobernador electo, Quirino Ordaz Coppel, para ser presidente del Congreso. Recuerdo que le pregunté a Quirino en su casa que si yo podría mantener mi libertad de voto y posicionamientos para defender mis ideas a favor de Sinaloa en caso de resultar electo presidente del poder legislativo. El gobernador electo se rio y me dijo “claro que sí, mi Roberto, así será”, como testigo de esa reunión estaba Carlos Ortega Carricarte, actual secretario de Finanzas del Gobierno estatal.

Debo reconocer que el gobernador cumplió su palabra y nunca, ni él ni nadie de su equipo, buscó comprarme para coartar mi libertad en todo mi trabajo parlamentario. Aunque como dice mi padre “el diablo sabe a quién se le aparece”.