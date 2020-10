¿Por qué sí con Movimiento Ciudadano?

Decidí aceptar la invitación de sumarme al equipo de Movimiento Ciudadano en Sinaloa por dos enormes coincidencias, una de ellas con la ciudadanía y la otra con el propio Movimiento Ciudadano. Al igual que miles de sinaloenses y de mexicanos, hoy estamos cada día más decepcionados del mal Gobierno de Morena, de su desprecio por invertir en la educación de nuestra niñez y juventud y por su ineptitud para construir oportunidades reales de trabajo para miles de familias en Sinaloa y en todo el país. Somos muchos, y cada día somos más los hombres, mujeres y jóvenes que coincidimos en una resistencia ciudadana que ya no está contenta con el actual Gobierno de Morena, pero tampoco se quiere regresar al pasado de corrupción e impunidad del PRIAN. Los tres partidos PRI, PAN y Morena representan lo mismo de siempre: desempleo, corrupción y una mediocre educación para nuestros hijos.

La segunda coincidencia es que, justamente, Movimiento Ciudadano sí escuchó el reclamo de la gente de “basta de esas alianzas partidistas que solo buscan el beneficio para sus partidos políticos, no para nosotros los ciudadanos”, por años critiqué y le insistí al PAN que las alianzas partidistas solo sumaban desprestigio y rechazo, que la única alianza que alcanza no se pacta en una mesa con los partidos, sino que se construye en las calles y en los hogares defendiendo a los ciudadanos. Nunca nos escucharon, por el contrario, nos bloquearon una y otra vez.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ingresé al PAN el 31 de marzo de 2014 criticando el adoptado “dedazo” del PRI, emprendí una “Cruzada por la Democracia” durante dos años por todo Sinaloa, y el 22 de febrero de 2015 arrasamos en la elección interna estatal y fui el candidato más votado de hombres y mujeres para ocupar el primer lugar de la lista de representación para ser diputado federal, pero la dirigencia nacional decidió no honrar el voto libre y secreto de miles de “panistas de a pie” y nos quitaron esa curul que por derecho democrático nos correspondía. Ese mismo año, los dirigentes estatal y municipal me levantaron la mano en el farallón para que yo compitiera en las urnas por el Distrito 5 federal en Culiacán, pero el entonces gobernador, López Valdez, compró al dirigente estatal pidiéndole que la candidatura fuera para mujer en el último día del registro. Los resultados fueron fatales para el PAN en esa elección.

Ya en 2016 me registré como precandidato a la gubernatura, exigiéndole al PAN que la candidatura la eligieran los militantes en las urnas, lo hice con el respaldo de 8 mil 522 firmas (cerca del 80 por ciento del padrón total en Sinaloa) y la asistencia de miles de panistas de todo el estado en el salón Las Flores en Culiacán; pero una vez más, nos cerraron la puerta, y el candidato del PAN a gobernador se hundió en un rezagado tercer lugar. De todos estos eventos hay prueba pública en los medios de comunicación, en mi Facebook/RobertoElGueroCruz y en la memoria de miles de panistas y ciudadanos.

Fui diputado local dos años y presidente del Congreso de 2016 al 2017, enfrenté la corrupción del exgobernador Malova votando en contra de sus cuentas públicas y propuse que aprobáramos un punto de acuerdo para que la ASE realizara una auditoría total a todas las Secretarías de ese sexenio, y no solo a cuatro de ellas, como se hizo el último año. De ahí se desprendieron todos los escándalos de corrupción en las Secretarías de Finanzas, Turismo, Obras Pública, Salud y ni se diga de la SGG.

Sin embargo, la lucha más importante se dio cuando el Gobierno del Estado tomó la decisión abusiva de arrebatarles a 600 mil niños de kínder, primarias y secundarias públicas sus dos uniformes escolares gratuitos que por derecho de ley les correspondían.

Me buscó un grupo de textileros y costureras encabezados por Max Valdez y decidí lanzar una convocatoria ciudadana en mis redes sociales para organizar y financiar un enorme amparo masivo para impedir esta violación a los derechos de los niños y niñas sinaloenses. Más de 8 mil 500 padres de familia (en su mayoría mamás), tuvieron el valor de demandar ante los tribunales a un Gobierno priista abusivo y gandaya, abriéndole paso a uno de los movimientos más bonitos de resistencia ciudadana que me ha tocado acompañar; y logrando que en la segunda instancia el gobernador del estado reculara, dando marcha atrás y reinstalando el programa de uniformes escolares gratuitos a los 600 mil niños, beneficiando la economía de más de un millón de padres de familia y generando 3 mil empleos directos de costureras.

La resistencia ciudadana venció a una clase política podrida e insensible.

Fue ya en 2018 cuando busqué de nueva cuenta ser diputado federal convocando a la ciudadanía a través de mi Facebook a “todos los mayores de 18 años con un modo honesto de vivir” para que se inscribieran para ser mi suplente, finalmente quedaron 40 ciudadanos que aspiraban a ser mi suplente, entre ellos mismos votaron y eligieron a dos (el expelotero de Grandes Ligas el Chikote Ayala y el cinco veces campeón del mundo el Kochulito Montiel), fuimos todos juntos en un camión a registrarnos. Pero la dirigencia nacional de Ricardo Anaya nos volvió a cerrar la puerta. Solo que esta vez no solo me la cerró a mí, ahora también le dieron la espalda a los ciudadanos. No me extrañó que Anaya terminara en tercer lugar en las votaciones en Sinaloa. En 2018 presenté mi renuncia a ese partido y me fui agradecido y acompañado de mis amigos y aliados, los militantes de a pie, como les decimos de cariño.

Hoy, dos años después, tengo una enorme confianza en que Movimiento Ciudadano sí está escuchando este llamado ciudadano, construyendo un nuevo trato con los sinaloenses, donde no encaja ni la corrupción del pasado ni la ineptitud del Gobierno presente. Te invito a que reflexionemos juntos en los próximos meses, y que cuando estemos en la intimidad de las urnas nos preguntemos “la neta, ¿quién se merece ganar esta nueva oportunidad de gobernar?, ¿los partidos de siempre, los políticos de siempre o los ciudadanos de ahora?”. La respuesta está en tus manos.