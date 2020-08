¿Qué mensaje dejó el presidente en Sinaloa sobre las próximas elecciones?

Ayer estuvo de visita en Sinaloa el presidente López Obrador, y durante su conferencia “mañanera” aquí en Culiacán un periodista le preguntó “¿debe haber comicios o se deben aplazar las elecciones por la pandemia del COVID-19?” El presidente contestó que “tiene que resolverlo el INE, ellos tienen que decidir si se realizan o se aplazan las elecciones”.

Sin embargo, nuestra Constitución mandata en su artículo 116, fracción IV, refiriéndose a las votaciones para gobernador, diputaciones, alcaldías y regidurías concurrentes, que las elecciones se celebrarán durante “la jornada comicial, que tendrá lugar el primer domingo de junio del año que corresponda”. Por lo tanto, está perfectamente definida la fecha de las próximas votaciones y, en todo caso, es el Congreso quien puede modificar la Constitución y no el INE. Es raro que el presidente de la República ignore estos temas electorales definidos en nuestra Constitución, sobre todo si consideramos que fue tres veces candidato a la Presidencia de México y ya lleva casi dos años de presidente.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Pero aquí lo preocupante no es la ignorancia del presidente sobre nuestra Constitución, sino ¿por qué el presidente deja la puerta abierta para aplazar las elecciones? ¿Fue por ignorancia o quiere abrir esa posibilidad? Si a algo le entiende bien el presidente es a lo electoral, entonces, ¿será que el presidente ya esta midiendo que su pésimo manejo de la pandemia y de la economía con miles de empresas cerradas y millones de mexicanos desempleados le van a cobrar la factura en las elecciones del 2021?

¿Acaso el presidente López Obrador está contemplando realmente la posibilidad de aplazar las elecciones al igual que como en Estados Unidos lo acaba de proponer Donald Trump? A quien, por cierto, tanto demócratas como republicanos le contestaron que esa no era decisión suya, sino del Congreso.

¿Para Morena y su 4T sería mejor que la elección se aplazara unos meses hasta 2022 para no enfrentar las votaciones en plena pandemia y tener más tiempo para la recuperación económica antes de las próximas votaciones? O ¿acaso es su último intento de empatar la elección con la revocación de mandato para tener al presidente en las boletas porque ya se dio cuenta que Morena no tendrá ya la misma mayoría que le dio su estrategia de su famoso “5 de 5” por que ya no contará con ese “voto a ciegas” de la ciudadanía?

Es curioso, pero dentro de su mensaje en Sinaloa, el presidente hizo mucho énfasis en todos los grupos que están recibiendo un apoyo de dinero de su Gobierno “8 mil aprendices, 10 mil jóvenes becados, 126 mil alumnos de prepa becados, 68 mil estudiantes de familias pobres también tienen su beca, 216 mil adultos mayores tienen pensión y todo este ingreso es para que no salgan de sus casas”, aseguró el presidente.

Sin embargo, eso no es suficiente para mantener a las familias de Sinaloa sin trabajar encerradas en sus casas. O acaso, ¿el presidente lo diría solo para mostrar una estructura electoral de todos los sinaloenses que reciben estos apoyos? Por cierto, lo mismo hicieron los gobiernos del PRI y del PAN, y eso no les garantizó seguir ganando.

Como ciudadanos, debemos aprovechar cualquier oportunidad de tener algún ingreso de forma legal para mantener a nuestros hijos y a nuestras familias, y más en estos tiempos de crisis, pandemia y desempleo. Pero si Morena piensa que solo con dádivas de apoyos económicos va a poder comprar la conciencia de los sinaloenses, entonces están cometiendo el mismo error que cometieron el PRI y el PAN, creer que nos pueden comprar. Qué bueno que estén apoyando a los más pobres en Sinaloa, ojalá los apoyarán mucho más; pero yo soy sinaloense y estoy seguro de que Sinaloa es un pueblo con inteligencia y dignidad, y no se va a dejar comprar a la hora de ir a votar.