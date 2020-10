¿Qué tanto pueden influir las votaciones de 15 gubernaturas en las elecciones intermedias para diputados federales en 2021?

En 2021 tendremos una elección concurrente para elegir 15 gubernaturas y, al mismo tiempo, votaciones en los 300 distritos para conformar los 500 diputados del Congreso federal. Morena ya no es el primer lugar en las encuestas; en primer lugar están los indecisos, que si bien es cierto aún no han decidido por quién votar o incluso si realmente acudirán a votar, ya tienen muy claro por quienes no quieren volver a votar.

La caída constante de Morena en las encuestas es directamente proporcional al aumento de los indecisos y no sube ni un solo punto ni el PRI ni mucho menos el PAN. La ciudadanía ya está decepcionada del presente Gobierno de la 4T pero tampoco quiere regresar al pasado de corrupción e impunidad del Prian. Por ello estos tres partidos políticos PRI, PAN y Morena suman en todas las encuestas la mayor cantidad de rechazo cuando se pregunta “¿usted por cuál partido nunca votaría?”.

He sostenido que Morena y su 4T van a perder drásticamente su elección intermedia en el Congreso federal, al igual que la han perdido todos los presidentes y sus partidos del PRI y del PAN en los últimos 24 años. El partido de Morena ha basado su estrategia electoral en 3 rubros: la “popularidad del presidente”, prostituir los programas sociales de forma electorera y el discurso de “combate a la corrupción”.

La aceptación en las encuestas de los presidentes en turno a estas mismas fechas de cada sexenio son muy similares, según oraculus.mx: Fox 57 %, Calderón 62%, Peña 51% y Obrador 58%. Los programas sociales siempre los han prostituido el PRI y el PAN, al igual que ahora lo hace Morena. Y sobre la corrupción del Prian, ahora es evidente que Morena es igual de corrupto que sus predecesores, basta observar el aumento en las compras millonarias sin licitación en la 4T y sus familiares, así como el video del hermano del presidente recibiendo dinero ilegal de forma clandestina para su campaña presidencial. Si el partido Morena está haciendo lo mismo de siempre, igual que el Prian, es obvio que la 4T también perderá su elección intermedia en 2021 al igual que perdieron el PRI y el PAN en 1997, 2003, 2009 y 2015.

Veamos dos ejemplos recientes: en Hidalgo, de 84 municipios, el domingo pasado el partido Morena solo ganó 6 alcaldías; y en Coahuila, de los 16 distritos para diputados locales, Morena los perdió todos. Cabe señalar que desafortunadamente la participación electoral fue muy baja, el gran ganador fue el abstencionismo. Coahuila con 39 % y en Hidalgo aún no sabemos el porcentaje final.

Ahora la 4T ha incorporado a su discurso que van a “ganar el Congreso porque van a ganar las gubernaturas”, dicen ellos. Nos quieren vender que 15 gubernaturas van a influir en casi la mitad del país; es decir, en 150 de los 300 distritos federales. Este “argumento” no solo es falso, ya que obviamente también perderán gubernaturas, pero además es bastante torpe. De las 15 gubernaturas en juego, nueve ya se elegían el mismo día desde 2015: BCS, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, SLP y Sonora (sumando apenas 58 distritos federales entre los nueve estados). Y los seis estados que sí es nueva su concurrencia con la elección federal son Baja California, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas, sumando apenas 34 distritos federales entre todos; apenas un 11 % del total de los 300.

Además, el único estado que gobierna hoy Morena es Baja California, con apenas 8 distritos; Chihuahua tiene 9 y el PAN está arriba de Morena. En Sinaloa tenemos 7 distritos, hoy todos en manos de Morena, y me queda clarísimo que la ciudadanía está muy decepcionada y lastimada por la ineptitud de los diputados de Morena que con su “mayoría absoluta”, lejos de defender y aumentar el presupuesto para Sinaloa, lo disminuyeron en más de 5 mil millones de pesos en este trienio.

Hoy estoy más que convencido que el partido Morena y su 4T perderá la mayoría de las diputaciones federales y que esas curules no serán ni para el PRI ni para el PAN, siempre y cuando le ganemos al gran enemigo a vencer: el abstencionismo. Si tú no quieres que sigan en el poder los mismos de siempre, tienes que salir a votar. Si tú también estás harto de los partidos políticos de siempre, entonces tú también eres parte de esta resistencia ciudadana. El domingo 06 de junio no te quedes encerrado o acostado en tu cama, sé parte de este movimiento ciudadano y juntos cambiemos la historia.

Piénsalo, no se trata de los partidos políticos, se trata de ti y de tu familia.