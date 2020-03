¿Quién gana, quién pierde y quién engaña con el municipio 19 de Eldorado?

La semana pasada los diputados del Congreso de Sinaloa realizaron una “consulta” a los ciudadanos de Eldorado, donde se les preguntó “¿Está usted de acuerdo en la creación del municipio de Eldorado, del que su localidad forma parte?”. De las 41 mil 958 personas con edad y domicilio para votar, solo emitieron su sufragio 7 mil 266, es decir, el 17 por ciento; si bien, es cierto que de los que votaron casi el 99 por ciento lo hizo por el “sí” y solo 90 votos por el “no”, es importante hacer algunas reflexiones sobre quién gana, quién pierde y quiénes tratan de engañarnos sobre la creación del municipio 19 de Eldorado, e incluso 20 si contamos también a Juan José Ríos, en Guasave.

Sobre la “consulta” no solo impera que el abstencionismo superó el 82 por ciento, lo cual señala que el tema no es una prioridad para la mayoría de los habitantes de Eldorado; sino que además la “consulta” no se realizó en todo Culiacán, que es el municipio que quieren dividir, y lo correcto sería considerar a todos sus habitantes; por ejemplo, en la “consulta” no se consideró otras poblaciones, como Quilá, por citar solo un ejemplo. De hecho, el 94 por ciento de todo Culiacán quedó fuera de dicha “consulta”. Y ni qué decir del diseño de la pregunta. Era obvio que la mayoría contestara que “sí”, lo mismo contestarían los mexicanos si les preguntamos si ¿queremos que Estados Unidos nos regrese California, Colorado, Nevada, Texas o Nuevo México?

Pero, más allá de la ignorancia o ineptitud de los diputados que organizaron esa “consulta”, realmente ¿quién gana y quién pierde con más municipios en Sinaloa?, ¿qué ganó Navolato o Cosalá?, ¿qué ha ganado Oaxaca, el estado más pobre y peor educado del país que tiene 517 municipios? La creación de otro municipio solo va a generar más burocracia pagada con los impuestos de la gente; los que ganan son quienes van a tener un nuevo sueldo, alcaldes, secretarios de gabinete y regidores, o ¿a poco todos esos puestos van a ser honoríficos? Es decir, ¿los políticos que ocupen esos cargos no van a cobrar? Y en cuanto a los problemas que enfrenta Eldorado, ¿cuáles se van a resolver con tan solo darle el estatus de municipio?, ¿acaso a ese nuevo municipio le van a dar más apoyos para sus agricultores y pescadores? o ¿cuántas escuelas se van a construir y a equipar con la creación del nuevo municipio?

Todo el dineral que va a costar tener más burocracia y políticos viviendo de los impuestos de la gente, bien podría destinarse a apoyar la educación, mejorar las condiciones de salud y aumentar las oportunidades de trabajo de los habitantes de Eldorado; en lugar de destinarla a mantener una bola de políticos que hoy están desempleados o incluso ni viven ahí. Tan es así, que ninguno de los diputados que apoyan la municipalización de Eldorado nos ha dicho a cuánto haciende la recaudación del predial (que es el mayor ingreso propio de un municipio) versus el costo de mayor burocracia municipal.

Entonces, queda claro que, con más municipios, los que ganan en realidad son los políticos que van a cobrar en sus nuevos puestos; los que pierden es la gente que paga con sus impuestos estas decisiones populistas que engañan a la ciudadanía; y, evidentemente, son los diputados de Morena los que por ineptitud o perversidad electorera buscan engañar a la población de Eldorado y de Sinaloa.

Creo que, como culichis, debemos ser solidarios con todos los sinaloenses y, como ciudadanos, debemos exigirle a los políticos más apoyos directos para Eldorado y otras comunidades de enormes necesidades económicas, en lugar de permitir que sigan lucrando electoralmente engañando a la gente; porque así como lo están “consultando” y “proponiendo”, los políticos son los que ganan, la gente es quien pierde, mientras los diputados juegan con las esperanzas de los habitantes de Eldorado dándoles (como dice la canción) falsas promesas de amor.