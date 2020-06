¿Quién gana y quiénes pierden con la prohibición y con la reapertura de la venta de cerveza en Sinaloa?

En esta pandemia hemos visto a tres tipos de ciudadanos: unos pocos que tienen el privilegio de poder quedarse en casa y seguir trabajando desde sus hogares; la gran mayoría, que tiene que salir a trabajar y ha pasado del “quédate en tu casa” a “salir a trabajar seguros”, asumiendo todas las medidas de higiene posibles, como el cubrebocas y el lavado constante de manos, para tratar de minimizar el riesgo de contagio; y en tercer lugar están los individuos que son irresponsables por ignorancia, debido a la desinformación del Gobierno o simplemente por inconscientes.

La desinformación del Gobierno se dio por su necedad de no querer testear con un mayor número de pruebas para tener certeza del avance de los contagios cada día y en cada ciudad, o por la decisión deliberada de mentirnos y ocultar la información real; hasta las declaraciones más imprudentes, como cuando el presidente López Obrador, en plena curva ascendente de contagios, le pidió a la nación “salgan a la calle y a las fondas, no pasa nada. Yo les aviso cuando ya no se pueda”, hasta las decisiones de un gobernador muy limitado, muy enano en su visión que primero prohíbe la venta de cerveza, lo cual fue un error, ya que eso no iba a solucionar nada, porque obviamente los “aguajes” iban a seguir vendiendo cerveza ilegalmente, así como lo hacen todos los días desde hace años, con la única y gran diferencia que ahora, durante los días de la prohibición, los “aguajes” se convirtieron en un monopolio y aumentaron los precios al triple, lastimando aún más la economía de las familias. ¿Esta decisión del gobernador de prohibir la venta de cerveza, sabiendo que hay “aguajes” por todo Sinaloa, fue una torpeza o una corrupta perversidad? La respuesta está en el “control” de la Secretaría General de Gobierno y la corrupción de siempre de su Dirección de Alcoholes. ¿O a poco la gente sí sabe donde están los “aguajes”, pero el Gobierno no? ¿O a caso el Gobierno les permite “de a gratis” operar ilegalmente sin licencias, fuera de horarios y con precios inflados?

Después de este primer error de prohibir la venta de cerveza, vino otro más grave del gobernador, ya que conlleva costos de vidas humanas al reabrir la venta de cerveza diciendo, “no podemos tapar el sol con un dedo, había mucha venta de cerveza ilegal”; con este “argumento”, entonces, en cualquier momento Quirino Ordaz podría proponer que se vuelva legal la venta de cocaína o de carros robados.

Lo cierto es que con la reapertura de la venta de cerveza (la cual nunca debieron prohibir) el Gobierno del Estado envió un equivocado y peligroso mensaje a los sinaloenses “ya pasó la crisis, es tiempo de fiesta, ya hay cheve”. Este mensaje del gobernador Quirino Ordaz ya tiene una consecuencia grave en el rebote de los contagios en Culiacán y en todo el estado, y sus irreparables costos en vidas humanas. Si Quirino no prohíbe la venta de cerveza, jamás hubiera habido esos tumultos y filas de kilómetros para comprarla (incluso muchos pensando que “la pueden volver a prohibir”) y lo más peligroso, incluso para los que no toman, es el mensaje del término de la pandemia al levantar la veda de cerveza, que, insisto, jamás debió de haber sido prohibida.

Es cierto que tenemos un Gobierno de la 4T torpe e imprudente, que ya ha decepcionado a muchos sinaloenses con la ineptitud de Morena, simplemente sus abusos en tu recibo de luz son iguales al PRI y PAN; es cierto, también que tenemos un gobernador corrupto y cómplice de la impunidad de su Gobierno y del anterior, simplemente basta recordar que Quirino le dio la orden a sus diputados del PRI y algunos del PAN para que limpiaran el expediente de Malova y le aprobaran su cuenta pública, que ya le habíamos votado en contra por su corrupción; sí, es cierto que seguimos teniendo estos pésimos Gobiernos. Pero también es cierto que tenemos una familia por quien salir a trabajar todos los días, y es cierto también que nuestros hijos nos necesitan vivos y sanos para poder mantenerlos y educarlos. Así que, la prudencia y la responsabilidad que no han tenido nuestros políticos, te invito a que nosotros no seamos igual que ellos. Cuídate y sé inteligente, no le creas al Gobierno cuando se trata de la seguridad, la vida y la salud de ti y de tu familia. Esto no ha pasado aún y, sin duda, saldremos delante de esta crisis, pero será gracias a gente como tú, no a los políticos como ellos.