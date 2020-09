¿Quién va a ganar el Congreso en 2021?

El presidente de la República presentó su segundo informe de Gobierno y envió su proyecto de iniciativa para el presupuesto de la federación 2021. Sobre sus cifras de empleo dijo que “la inmensa mayoría de las empresas no despidió a sus empleados”, lo cual está fuera de toda lógica, incluso de las mismas cifras oficiales. Sin embargo, la ciudadanía ha tenido que resistir una realidad muy distinta a la que alucinó el presidente en su “informe”.

Sobre la corrupción me parece absurdo creer que hay un cambio; simplemente hay que ver los videos de su hermano recibiendo dinero de forma clandestina para su campaña presidencial y observar el aumento de más del 80 por ciento de las compras del Gobierno sin transparencia, sin licitación pública desde antes de la pandemia. Y sobre su presupuesto para 2021 solo me limito a un dato en donde se sustenta todo el presupuesto, ¿cómo creerle al Gobierno que ahora sí vamos a crecer al 4.6 del PIB? Si aún no hemos dejado de perder empleos y de cerrar empresas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Qué país están viendo?

En resumen, el presidente López Obrador destacó como su principal logro “el apoyo a 7 de cada 10 familias en México de sus programas sociales, es decir, a 23 millones de familias”, según las palabras del propio presidente. En los apoyos de dinero y en la “popularidad del presidente” es donde la 4T finca toda su estrategia para ganar la Cámara de Diputados en 2021.

Los programas sociales también los utilizaron el PRI y el PAN antes que Morena: Solidaridad, Progresa, Oportunidades, Mover a México y ahora los programas para el bienestar son lo mismo. Qué bueno que apoyen a los más pobres, ojalá los apoyaran más y de mejor forma con microcréditos baratos y una mayor inversión educativa; sin embargo, regalar dinero e incluso la popularidad personal del presidente en turno no son ninguna garantía de triunfo electoral, especialmente en las votaciones intermedias de cada sexenio para renovar la Cámara de Diputados.

El PRI con Zedillo en 1994 tenía 300 diputados federales, pero en 1997 cayó a 239, perdiendo la mayoría absoluta por primera vez en la historia del Congreso; el PAN gana con Fox en 2000 y obtiene 206 curules, su máximo histórico, pero en 2003 caen a 147; en 2006 gana Calderón y el PAN obtiene de nuevo 206 diputados, pero en 2009 vuelve a perder quedándose con 142; en 2012 vuelve a ganar el PRI con Peña Nieto obteniendo 212 curules y baja también en 2015, logrando 205. Ya en 2018 Morena gana las elecciones acumulando 251 curules, más 46 del PT y 24 del PES que fue la alianza electoral de la 4T. Todos los presidentes han usado los programas sociales de forma electorera, el PRI, el PAN y Morena; y todos han perdido su elección intermedia en los últimos 25 años.

Ahora, sobre la popularidad de cada presidente en turno, según los datos de oraculus.mx, podemos ver que en este mismo mes (septiembre previo al año de la elección intermedia de cada sexenio) la popularidad de todos los presidentes es bastante similar, Fox con 57 por ciento, Calderón con 62 por ciento, Peña con 51 por ciento y Obrador con 58 por ciento; y todos han perdido su elección intermedia.

Todos los partidos que nos han gobernado han prostituido los programas sociales convirtiéndolos en abusivas tácticas electoreras; todos los presidentes han tenido los mismos porcentajes de aceptación en las encuestas en estas fechas y todos han perdido su elección intermedia; entonces, ¿por qué ahora va a ser diferente si están haciendo exactamente lo mismo de siempre? Morena perderá su elección intermedia igualito que la perdieron el PRI y el PAN, porque los tres han decepcionado de igual manera.

La diferencia no está en esos tres partidos políticos; el verdadero reto está en la propia ciudadanía que ha tenido que resistir toda esta decepción y todos estos años de abusos; sin embargo, a pesar de tantos engaños, no hemos perdido la confianza en que sí podemos cambiar. Pero, obviamente, no podemos cambiar con los mismos de siempre, y en 2021 esos partidos enfrentarán su peor derrota, frente al contundente triunfo de una resistencia ciudadana donde cada día, más y más sinaloenses ya estamos en marcha.